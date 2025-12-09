拒改台灣代表處名稱 立陶宛與中國關係難正常化

立陶宛總統瑙塞達。（路透）

《立陶宛國家廣播電台》（LTR）9日報導，立陶宛總統瑙塞達的首席外交顧問斯卡伊斯潔利特（Asta Skaisgirytė ）受訪表示，立陶宛對於恢復與中國關係保持開放態度，但不會接受中方所提涉及台灣代表處的條件。

但立國學者指出，除了台灣因素，中國對入侵烏克蘭的俄羅斯保持友好關係，也使得立中關係要正常化變得複雜化。

斯卡伊斯潔利特接受當地廣播電台Žinių Radijas訪問時指出，目前立中雙方恢復外交關係的談判沒有明顯進展，主要原因與中國針對台灣駐立陶宛代表處提出的要求有關。

斯卡伊斯潔利特未具體提及中國提出的條件，但強調：「我沒有看到明顯突破，因為中方針對台灣代表處提出某些要求，而我認為這些要求並不容易履行。只要這些要求依然存在，中方就不會像對待其他國家那樣重視與立陶宛的關係。」

被問到這是否代表著在不關閉或更改台灣代表處名稱的情況下，立陶宛就無法與中國恢復完整外交代表層級時，她回應說：「情勢仍可能變動，但目前中國開出的條件是我們無法接受、也無法履行的。」

斯卡伊斯潔利特強調，立陶宛對恢復與中國關係保持開放態度，但是否能獲得回應仍不得而知。

立陶宛2021年底允許台灣在首都維爾紐斯設立以「台灣」為名的代表處，引發中國不滿。北京當局隨後宣布關係降級，並撤回外交人員，自今年5月中旬起，立陶宛境內已無現任中國外交官。

今年6月，時任總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）表示，立陶宛向中國提交1份關於外交關係正常化的提案，以恢復雙邊代表處，他雖未透露細節，但強調其中並未包含更改台灣代表處名稱，但北京當局尚未回應。其繼任者、現任總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）後來也重申這點。

此外，中國對入侵烏克蘭的俄羅斯保持友好關係，也使得立中關係要正常化變得複雜化。在今年11月由德國馬歇爾基金會舉辦的討論會上，維陶塔斯·馬格努斯大學（Vytautas Magnus University ）副教授迪德瓦利斯（Linas Didvalis）就指出，立陶宛對中國在俄羅斯入侵烏克蘭期間，與俄羅斯保持的友好關係持非常負面的看法，這使得任何和解都變得複雜。

