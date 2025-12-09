為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    憋不住了！飛機中途180度回頭迫降 全因「廁所」不能用

    2025/12/09 23:07 即時新聞／綜合報導
    瑞安航空FR1667航班因廁所故障，掉頭轉降蘭薩羅特島。（圖截自FlightAware）

    瑞安航空FR1667航班因廁所故障，掉頭轉降蘭薩羅特島。（圖截自FlightAware）

    日前一架從西班牙富埃特文圖拉島飛往英國布里斯托的班機，在航程中途緊急改變航線，轉降鄰近的蘭薩羅特島。西班牙空中交通管制中心證實，這架客機迫降的原因，是機上「部分廁所」發生故障，無法使用。

    太陽報》報導，根據西班牙空中交通管制中心的說法，這架瑞安航空FR1667航班原本計畫從西班牙富埃特文圖拉島啟程，預計飛行三個半小時，抵達英國布里斯托。然而，在起飛後不久，機組人員即要求轉降蘭薩羅特島。

    空中交通管制員在社群媒體上指出「一架從富埃特文圖拉島飛往布里斯托的航班機組人員，因為部分廁所出現問題，要求返回蘭薩羅特島」，並強調飛機已「順利降落」。航班的飛行軌跡圖顯示，這架波音737客機向北大西洋飛行後，突然急轉彎折返，並飛行一個半小時後，降落在蘭薩羅特島。

    雖然目前尚不清楚FR1667航班的廁所故障具體情況，以及乘客後續是否得以繼續旅程，但廁所故障在航空界並非首例。今年8月，維珍澳洲航空一架從峇里島飛往布里斯本的班機，在長達6小時的航程中，三間廁所全數故障，導致乘客在最後3小時無法如廁，有乘客被迫使用瓶子解決。當時機上不僅瀰漫異味，還有尿液滲到地板上。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播