憋不住了！飛機中途180度回頭迫降 全因「廁所」不能用

瑞安航空FR1667航班因廁所故障，掉頭轉降蘭薩羅特島。（圖截自FlightAware）

日前一架從西班牙富埃特文圖拉島飛往英國布里斯托的班機，在航程中途緊急改變航線，轉降鄰近的蘭薩羅特島。西班牙空中交通管制中心證實，這架客機迫降的原因，是機上「部分廁所」發生故障，無法使用。

《太陽報》報導，根據西班牙空中交通管制中心的說法，這架瑞安航空FR1667航班原本計畫從西班牙富埃特文圖拉島啟程，預計飛行三個半小時，抵達英國布里斯托。然而，在起飛後不久，機組人員即要求轉降蘭薩羅特島。

空中交通管制員在社群媒體上指出「一架從富埃特文圖拉島飛往布里斯托的航班機組人員，因為部分廁所出現問題，要求返回蘭薩羅特島」，並強調飛機已「順利降落」。航班的飛行軌跡圖顯示，這架波音737客機向北大西洋飛行後，突然急轉彎折返，並飛行一個半小時後，降落在蘭薩羅特島。

雖然目前尚不清楚FR1667航班的廁所故障具體情況，以及乘客後續是否得以繼續旅程，但廁所故障在航空界並非首例。今年8月，維珍澳洲航空一架從峇里島飛往布里斯本的班機，在長達6小時的航程中，三間廁所全數故障，導致乘客在最後3小時無法如廁，有乘客被迫使用瓶子解決。當時機上不僅瀰漫異味，還有尿液滲到地板上。

