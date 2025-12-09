為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    全球43％記者遇害都他殺的 RSF年度報告：以軍是「頭號敵人」

    2025/12/09 17:03 編譯陳成良／綜合報導
    無國界記者組織（RSF）發布報告指出，過去一年加薩至少有29名記者因公殉職，若計入非工作狀態遇難者，總數恐達220人。圖為示威者手持寫有「讓國際記者進入加薩」的法語標語，抗議以色列封鎖媒體採訪。（美聯社）

    無國界記者組織（RSF）9日發布2025年度報告，揭露了全球新聞自由最黑暗的一面。報告指出，今年全球共有67名記者在執行任務或因其職業身分遇害，其中以色列軍隊需對近半數的死亡負責，被該組織直接點名為「記者最大的敵人」（the worst enemy of journalists）。

    據《法新社》與RSF報告內容，2025年全球遇害記者人數較去年的66人微幅上升至67人。其中，以色列部隊在加薩走廊殺害了29名巴勒斯坦記者，佔全球遇害總數的43%。報告統計顯示，自2023年10月以哈戰爭爆發以來，加薩地區已有近220名媒體工作者喪生，這讓以色列連續3年蟬聯全球「最大記者殺手」。

    報告特別提及今年8月25日發生在加薩南部一所醫院的「雙重襲擊」（double-tap strike，指在首次攻擊後針對救援者發動第二次攻擊），該次行動造成5名記者當場身亡，其中包括《路透》與《美聯社》的兩名特約記者。儘管國際媒體組織多次呼籲，外國記者目前仍無法自由進入加薩採訪，除非參加由以軍嚴格控制的隨軍行程。

    中國關押121人 全球最大記者監獄

    除了死亡威脅，監禁也是打壓新聞自由的主要手段。RSF數據顯示，截至2025年12月1日，全球共有503名記者身陷囹圄。其中，中國以關押121人繼續位居「全球最大記者監獄」，其次是俄羅斯（48人）與緬甸（47人），這3國被列為對新聞工作者最壓迫的國家。

    在戰區之外，墨西哥被列為今年對記者最致命的國家，共有9名記者遇害，創下該國近3年新高。儘管左翼總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）曾承諾加強保護，但報導當地犯罪與政界勾結的記者仍面臨明確的死亡威脅。其他危險地區還包括飽受內戰摧殘的蘇丹（4死）以及烏克蘭（3死）。

    RSF向《法新社》表示：「當前真正的挑戰，是各國政府必須重新重視記者保護的問題，而不是反其道而行，把記者變成攻擊目標。」

