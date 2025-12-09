為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中斷近72小時！宏都拉斯大選恢復計票 挺台2候選人差距未達1％

    2025/12/09 08:22 即時新聞／綜合報導
    宏都拉斯大選的計票工作暫停近3天後，8日恢復進行，軍方人員對進入選委會設施的工作人員實施安檢。（路透）

    宏都拉斯大選的計票工作暫停近3天後，8日恢復進行，軍方人員對進入選委會設施的工作人員實施安檢。（路透）

    宏都拉斯上月底舉行總統大選，開票卻遲遲無法完成。宏國選委會本月8日恢復更新開票進度，此前計票已暫停了近3天，最新結果顯示，保守派國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以逾2萬票維持領先。

    路透報導，在已經完成計票的89%選票中，67歲的阿斯夫拉以40.21%得票率暫時領先，他曾獲得美國總統川普公開支持。中間派自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則以39.50%得票率緊追在後。

    與此同時，執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）以19.28%得票率大幅落後。本月5日下午計票突然暫停，當時已開出約88%選票；選委會稱約14%選票出現不一致情況，將進一步審查。

    全國選舉委員會（CNE）主席霍爾（Ana Paola Hall）8日在社群平台X發文表示，「在完成必要的技術措施（並進行外部計票）後，投票結果的數據正在更新」。霍爾補充，候選人應保持「警惕」，並在必要時依法提出申訴。

    選委會此前將開票中斷的原因歸咎予負責計票系統的公司。

    多位獨立選舉觀察員指出，11月30日投票當天過程平和，但之後的計票通報卻斷斷續續且雜亂無章，在選情緊繃之下加劇了挫折感。美洲國家組織（Organization of American States）選舉觀察團呼籲宏都拉斯當局加快計票，並採取措施恢復公眾對選舉結果的信心。

