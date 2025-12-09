印度強調掌控爭議地阿魯納查邦　促中國不刁難民眾

一名出生於印度、中國邊境爭議地阿魯納查邦的女子，11月在中國轉機遭中方刁難，印度外交部今天對此表示，當地是印度「不可分割一部分」，要求中方保證不會再發生類似事件。

常居英國的印度女子通多克（Pema Wang Thongdok）11月21日從倫敦經上海欲飛往日本，但中國移民官員稱她出生於阿魯納查邦（Arunachal Pradesh），而那裡是「中國的一部分」，因此她的印度護照無效，這讓她滯留上海18小時，最後才在印度官員護送下離開中國。

中國2023年8月公布新版地圖，除納入台灣、南海諸島，也把中國與印度間有爭議的阿魯納查邦和阿克賽欽地區（Aksai Chin）視為中國一部分，其中阿魯納查邦即是中國所謂的「藏南地區」。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）今天在記者會指出，希望中國當局保證，不會選擇性針對、任意拘留、騷擾進出中國的印度公民。

對於通多克遭中國相關單位刁難一事，賈斯瓦說：「針對這個問題，我們已強力和中國進行交涉，中國當局至今未能對此做出解釋。」

賈斯瓦提到：「我們已經多次說明，阿魯納查邦現在是，未來也會是印度不可分割的一部分。」

在談到印度與中國的關係時，賈斯瓦表示，雙方關係正朝正面的方向發展，「我們也希望能繼續朝這樣的方向前進」。

但賈斯瓦也警告，類似事件會破壞兩國間在外交上的接觸，他說道：「中國針對那名來自阿魯納查邦的印度公民的作為，對於雙方為建立互信和理解、逐步推進雙邊關係正常化所做的努力極為不利。」

即便如此，賈斯瓦坦承，印度外交部建議印度公民在前往中國旅行或過境中國時，務必要小心謹慎。（編輯：陳彥鈞）1141209

