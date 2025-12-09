日本深夜7.6強震引發祝融 青森多地傳火災「煉獄」景象瘋傳

日本深夜7.6強震引發祝融 青森多地傳火災「煉獄」景象瘋傳2025/12/09 00:44 即時新聞／綜合報導
青森縣多地通報發生火災，包括森林大火。（圖翻攝自X平台）
日本青森縣外海8日深夜發生芮氏規模7.6強震，最新消息指出感受到最大震度的青森縣，有多地通報發生火災，包括森林大火！
台灣時間8日晚間10點15分，青森縣東海岸附近發生芮氏規模估計7.6、震源深度僅50公里的淺層強震，青森縣最大震度達6強。
綜合日媒報導，青森縣消防部門透露，有多地發生火災，還有森林冒大火，不少當地民眾紛紛在社群平台分享火災現場，還有人在路上拍到多輛消防車緊急出動救火。據信這些火災事故是地震引起。
【速報】青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震が発生の影響で青森市幸畑で火災— 爆サイ.com【公式】ツイッター （@bakusai_com） December 8, 2025
地震の影響と思われる青森市幸畑で火災。
現在、消火活動を行われています。#津波 #地震 #火災pic.twitter.com/QKc6xoF0YX https://t.co/fOrPsMApNv
弟から送られてきたけど火事もやばそう、、 pic.twitter.com/aOg7GXXkyV— りり （@ovo___z） December 8, 2025
