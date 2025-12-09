為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本深夜7.6強震引發祝融 青森多地傳火災「煉獄」景象瘋傳

    2025/12/09 00:44 即時新聞／綜合報導
    青森縣多地通報發生火災，包括森林大火。（圖翻攝自X平台）

    青森縣多地通報發生火災，包括森林大火。（圖翻攝自X平台）

    日本青森縣外海8日深夜發生芮氏規模7.6強震，最新消息指出感受到最大震度的青森縣，有多地通報發生火災，包括森林大火！

    台灣時間8日晚間10點15分，青森縣東海岸附近發生芮氏規模估計7.6、震源深度僅50公里的淺層強震，青森縣最大震度達6強。

    綜合日媒報導，青森縣消防部門透露，有多地發生火災，還有森林冒大火，不少當地民眾紛紛在社群平台分享火災現場，還有人在路上拍到多輛消防車緊急出動救火。據信這些火災事故是地震引起。

    青森縣多地通報發生火災，包括森林大火。（圖翻攝自X平台）

    青森縣多地通報發生火災，包括森林大火。（圖翻攝自X平台）

    青森縣多地通報發生火災，包括森林大火。（圖翻攝自X平台）

    青森縣多地通報發生火災，包括森林大火。（圖翻攝自X平台）

    青森縣多地通報發生火災，包括森林大火。（圖翻攝自X平台）

    青森縣多地通報發生火災，包括森林大火。（圖翻攝自X平台）

    青森縣多地通報發生火災，包括森林大火。（圖翻攝自X平台）

    青森縣多地通報發生火災，包括森林大火。（圖翻攝自X平台）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播