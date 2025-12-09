日本深夜7.6強震引發祝融 青森多地傳火災「煉獄」景象瘋傳

青森縣多地通報發生火災，包括森林大火。（圖翻攝自X平台）

日本青森縣外海8日深夜發生芮氏規模7.6強震，最新消息指出感受到最大震度的青森縣，有多地通報發生火災，包括森林大火！

台灣時間8日晚間10點15分，青森縣東海岸附近發生芮氏規模估計7.6、震源深度僅50公里的淺層強震，青森縣最大震度達6強。

綜合日媒報導，青森縣消防部門透露，有多地發生火災，還有森林冒大火，不少當地民眾紛紛在社群平台分享火災現場，還有人在路上拍到多輛消防車緊急出動救火。據信這些火災事故是地震引起。

