國際開始不吃中國戰狼那套 她笑：以為全世界都像台灣一樣忍讓

中國戰狼行為讓越來越多人反感。（路透）

中日關係因日相高市早苗一席「台灣有事」言論惡化，儘管北京祭出一系列報復措施想要打擊高市內閣，但日本根本無動於衷，高市首相的支持度還創新高。對此，財經網紅胡采蘋笑稱，讓中共以為耍狠、耍流氓可以走遍天下，到頭來卻糗吃鱉的「大功臣」，其實是台灣！

胡采蘋8日晚間在臉書發文，「恐怕台灣在過去這些年，影響中共最大的地方，就是台灣一直以來的忍氣吞聲，養得中共誤以為全世界其他國家都會跟台灣一樣忍讓，結果就用對台灣的方式對日本，沒想到人家根本不吃這套。經濟牌都打不動了，過去也三番兩次傷害日本企業，還以為自己可以像以前那樣耍流氓。其實你沒有錢了，誰要忍你？」

請繼續往下閱讀...

她接著說：「現在搞到高市內閣完全可以一往無前了，軍火外銷、大型武器，甚至修憲都有可能。你亂鎖定日本戰機，等於是拿把槍抵著人家的頭，這個世界上任何正常的國家都不會忍你。台灣長期的忍讓，結果反而養成中共的囂張，到處對著其他國家撒潑打滾。這不知道該說是一種柔性戰術，還是真的天道好輪迴，善惡終有報。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法