    首頁 > 國際

    日本反送中女戰神平野雨龍 宣布參選下屆眾議員

    2025/12/09 00:35 國際新聞中心／綜合報導
    日本知名社運人士平野雨龍8月間曾訪問台灣，參與印太戰略智庫「台日共鳴：中國滲透的現狀與對策」研討會。（中央社檔案照）

    日本產經新聞報導，社運人士平野雨龍8日在大分縣政府召開記者會，宣布將在下屆眾議院選舉中，投入大分第3選區參選。

    平野表示，自己是在目睹2019年香港民主抗爭遭政府鎮壓後，才下定決心從政。她強調：「我不希望當年香港無法守護的東西，用另外一種方式在日本重演。我一定要進入國會，重新建立日本的獨立自主和國家安全。」

    平野也表示，她的目標是讓下一代的年輕人，能打從心裡覺得「生在這個國家真好」，並努力把這樣的日本奪回來。

    曾擔任和服模特兒的平野無黨無派，今年7月曾參選參議員，雖然落選，但在東京都選區獲得23萬餘票，是當時所有無黨籍參選人中得票最多的一位。她以外國人議題做為競選主軸，提出限縮中國籍人士入境日本、購買土地、歸化制度等政策，還在中國大使館前發表反中宣言，從政前也在2019年參與香港「反送中」抗爭，被譽為「日本反送中第一人」。

    平野今年8月訪問台灣時曾表示，台灣與日本同樣面臨中國威脅，中國透過移民進行「人口侵略」達成無聲入侵，對民主社會造成侵害，台灣與日本等民主國家應團結起來，共同對抗專制中國的侵略。

    大分第3選區一直是自民黨前外務大臣岩屋毅的地盤，對於未來將面對的競爭對手，平野說：「我不會特意批評他，而是要認真的向地方鄉親提出關於國家未來的具體政策願景。」

    談到外國人政策時，平野指出：「如果未來還是持續依靠外籍勞工，日本人的薪資就不會上漲，人口結構也會逐漸改變，所以我希望提出一套以未來為考量的政策。」

    平野表示，在參議員落選後，她親自走訪全日本41個都道府縣，感受到支持她出馬的聲音，以大分第3選區最多。她說：「這裡還保有日本特有的文化和自然景觀，我希望透過政治力量，讓這些寶貴的東西能繼續傳承下去。」

