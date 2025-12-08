為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    烏東領土讓渡卡關 澤倫斯基：和平方案磋商仍分歧

    2025/12/08 20:59 中央社
    烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社）

    彭博今天報導，烏克蘭總統澤倫斯基接受電話專訪時指出，關於美國斡旋的俄烏和平計畫，談判代表們在讓渡烏國領土方面仍有分歧；一位匿名官員今天也透露，領土仍是最棘手難題。

    根據彭博（Bloomberg News）的報導，美方提出的方案仍需就部分「敏感議題」做進一步討論，其中包含給予烏克蘭的安全保障，以及烏國東部領土的控制權。

    澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早告訴彭博：「美國、俄羅斯和烏克蘭各有看法，我們在頓巴斯（Donbas）問題上沒有取得共識。」

    他補充道，基輔方面正尋求與西方盟友另外簽署安全保障協議，尤其是美國。

    路透社報導，澤倫斯基預定今天在倫敦會晤英國、法國和德國領袖以爭取支持，同時華府加強施壓烏克蘭，要求基輔接受美國提出的俄烏和平協議。

    美國官員表示他們已快要敲定協議，不過烏克蘭跟俄羅斯均未表現出願意簽署美國總統川普（Donald Trump）團隊所草擬的協議。

    此外，一名知悉談判情況的官員今天告訴法新社，在終結俄烏戰爭的磋商過程中，領土仍是「最棘手」議題。

    這位要求不具名的官員談到，領土問題依然是「最棘手議題，（俄羅斯總統）普丁不願簽署俄方無法獲得領土的協議，因此他們正尋求任何可能方式，確保烏國必須讓出部分領土」。

    這名消息人士也提到，美國正敦促盡快達成解決方案。

    此人補充說，「美國人正在施壓，好像在說『快！快！快！』」，但烏克蘭「不可能在未釐清細節的情況下就全盤同意所有事情」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播