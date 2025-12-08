川普貿易戰產業鏈移出中國達關鍵點 台灣等多國受惠

美國總統川普。（美聯社）

根據富國銀行供應鏈金融部的分析，美國來自中國、香港及韓國供應商的供貨量佔比，過去十年從90%降至50%，顯示自川普政府首次強力推動貿易戰以來，供應鏈多元化持續擴大，台灣等亞洲多國受惠。

不過即使美國最高法院未來可能裁決反對川普總統關稅政策，但短期內，美國進口商因2025年超前備貨存量減少與關稅衝擊財報，正面臨現金流壓力。

根據CNBC報導，富國銀行（Wells Fargo）供應鏈金融全球業務發展主管詹森（Jeremy Jansen）表示：「自2018年到2020年，在對中國首次加徵關稅之後這段時期，供應商來源地的多元化程度幾乎倍增。」

他指出，自川普第一任期首波貿易戰起，產業鏈逐步分散，越來越多向南亞太地區移動的趨勢相當明顯。

詹森說：「根據我們的供應商統計，目前亞太北部地區與南部地區供應鏈多元化已達五五波。」他補充指出，中型供應商已能追蹤到遷移至台灣、越南、印尼、泰國、印度和馬來西亞。

根據貨運情資公司SONAR數據，過去一年美國自中國進口量年減26%，但中國對南亞太地區的貿易量大幅成長。

供應鏈調查機構Project 44的資料顯示，2025年中國出口依序對印尼成長29.2%、對越南成長23%、對印度成長19.4%、對泰國成長4.3%。同時，過去一年美國自越南進口集裝箱量成長23%，自泰國成長9.3%，自印尼則提升5.4%。

中國今天公布的資料顯示，11月對美出口持續下降，但對東協與歐盟出口分別成長超過8%和近15%。累計今年前11月，中國整體出口較前一年度同期成長5.4%，貿易順差超過1兆美元。

儘管美國最高法院對川普總統關稅政策的裁決尚未明朗，且大型企業已陸續提告要求退稅，短期內，川普關稅效應已愈發顯現在企業財報，美國進口商紛紛尋求金融工具以維持現金流。

滙豐（HSBC）美國貿易金融部門主管梅農（Ajit Menon）表示：「解放日（Liberation Day）後，因關稅升高，客戶營運資金需求顯著提升。平均關稅自1.5%拉高至兩位數。」

梅農指出，衝擊程度因產業不同而異。例如，學名藥與零售／服飾業者因毛利低，議價空間有限。「這也是為何交易對手會協商付款條件，因此產生融資需求。」

滙豐每年支援全球逾8500億美元貿易資金流，今年初推出Trade Pay平台，協助客戶靈活管理應收、應付帳款及存貨。

自川普4月推出新一波全球關稅後，梅農指出，滙豐整體貿易融資規模約增20%，隨著2025年初因貿易前置大量進口的庫存陸續消耗，企業營運資金需求正逐漸上升。「為因應關稅而提前進口的庫存已近枯竭，未來企業面對新協商條件，對營運資金的需求只會增加。」

根據滙豐近期針對1000家美國企業的調查，逾七成受訪者表示每年營運資金需求持續攀升，梅農說，這也促使許多企業重新檢視供應鏈和付款策略。

「他們正仔細檢視所支付的利率及融資期限，手頭現金變得越來越重要。」

