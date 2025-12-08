為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美國安戰略批歐洲「過度監管」 歐盟理事會主席：反對任何政治干涉

    2025/12/08 21:32 中央社
    針對美國白宮上週發布的新版國家安全戰略報告中尖銳批評歐洲政策，歐盟理事會主席柯斯塔（見圖）今天表示反對美國對歐洲政治的任何企圖干涉。（法新社）

    針對美國白宮上週發布的新版國家安全戰略報告中尖銳批評歐洲政策，歐盟理事會主席柯斯塔今天表示反對美國對歐洲政治的任何企圖干涉。

    法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）在新國安戰略報告中痛批歐洲過度監管、充滿審查且缺乏「自信」，並因移民而面臨「文明抹除」。報告還說，美國政府將在歐洲各國內「培養對歐洲現行發展路線的抵抗」。

    歐盟理事會（European Council）是由歐洲聯盟（EU）所有27個成員國的領袖組成。柯斯塔（Antonio Costa）今天在比利時布魯塞爾舉行的1場會議上表示：「我們無法接受威脅干預歐洲政治的行為。」他說：「美國無法取代歐洲公民來決定哪些政黨好、哪些政黨不好。美國無法取代歐洲來決定其對言論自由的看法。」

    柯斯塔還說，歐洲與川普政府本已在氣候變遷等議題上長期存在歧見，美方的新戰略報告甚至「超過」這些分歧。他指出，美國新國安策略雖然繼續以盟友角度談論歐洲，「但如果我們是盟友，行為就必須像盟友。」

    柯斯塔進一步表示：「美國仍是（歐洲的）重要盟友，美國仍是重要的經濟夥伴，但歐洲必須具有獨立主權。」

    柯斯塔還說，從俄羅斯對華府的新展望表示歡迎、稱其「大致符合」莫斯科觀點，可見到令人擔憂的跡象。他指出，美國新戰略報告中所描述對烏俄戰爭的處理方式，並未表現出支持歐洲長期主張的「公正且持久」和平，而是「只支持結束對抗，以及與俄羅斯關係穩定」。

