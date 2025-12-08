為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    蘇丹醫院、幼兒園遇襲釀114死 叛軍稱占領最大油田

    2025/12/08 20:18 中央社
    蘇丹準軍事組織快速支援部隊（RSF）武裝人員示意圖。（美聯社）

    蘇丹準軍事組織快速支援部隊（RSF）武裝人員示意圖。（美聯社）

    世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，蘇丹的南柯多方省4日有幼兒園與醫院遭到空襲，造成114人死亡。準軍事組織「快速支援部隊」今天則宣稱已占領蘇丹最大油田。

    法新社報導，自2023年4月以來，快速支援部隊（RSF）與正規軍持續戰鬥，造成數以萬計的人死亡、1200萬人流離失所，並大大削弱本已脆弱的蘇丹基礎建設。

    南柯多方省（South Kordofan）卡隆基鎮（Kalogi）地方官員塞德（Essam al-Din al-Sayed）告訴法新社，準軍事組織4日出動無人機，攻擊這座正規軍掌控的城鎮，先後擊中一家幼兒園及一家醫院，並趁人們試圖拯救孩子時再次發動攻擊。

    世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則在社群平台X寫道：「蘇丹南柯多方省遭遇的多次空襲擊中一家幼兒園，並至少3度擊中附近的卡隆基鄉村醫院（Kalogi Rural Hospital），造成包括63名孩童在內共114人死亡，另有35人受傷。」他並呼籲交戰各方停火。

    另外，RSF今天宣布占領蘇丹最大油田「黑格里油田」（Heglig），並在聲明中表示：「基於黑格里油田區的經濟重要性，解放此區是解放全祖國的關鍵。」

    一名油田工程師稍早表示，RSF已占領位於該國南部邊境的這處設施，迫使工作人員撤離至鄰國南蘇丹。

    黑格里地處蘇丹南端資源豐富的柯多方地區（Kordofan），同時也是南蘇丹石油出口的主要加工地，而石油出口幾乎是南蘇丹政府所有收入的來源。

    這名要求匿名的油田工程師表示，南蘇丹石油處理廠也已關閉。

    蘇丹軍方多次指控RSF以無人機襲擊黑格里油田，促使當局於今年8月暫停油田運作。近日柯多方地區戰況激烈，雙方持續爭奪地盤。

    RSF今年10月已將正規軍趕出蘇丹西部達佛地區（Darfur）的最後陣地，使得軍方退居守勢。軍方現正試圖阻止RSF勢力穿越柯多方地區，並再度往首都喀土穆推進。

    目前蘇丹實際上已一分為二：正規軍掌控北部、東部及中部地區；RSF控制西部，並在盟友協助下掌握南部大片區域。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播