外套別再塞機艙置物櫃 空服員：其實很髒還會害全機大亂

冬季旅遊必備的厚重外套，看似只是普通隨身物，但空服員卻坦言，只要看到旅客把外套往置物櫃一塞，心裡就會瞬間「起雞皮疙瘩」。他指出，這個看似無害的小動作，不僅會擾亂整個登機流程，嚴重時還可能拖累整架班機延誤起飛。

根據《每日郵報》報導，空服員 Mateusz Maszczynski表示，只要有幾名乘客同時把外套塞進置物櫃，就會立刻壓縮到真正需要空間的小型行李箱。當行李放不下時，旅客便開始爭執、抱怨，機組員也得忙著重新調整行李配置；情況嚴重時甚至還得卸載行李，導致起飛延誤並不少見。

Mateusz說明，早年飛機設計時，頭頂置物櫃確實是用來放帽子與外套，但現代機型已完全不同，置物空間主要是為手提行李打造。然而不少旅客仍停留在舊觀念，一上機就把外套往上丟，甚至還會詢問空服員「外套要放哪裡」，讓機組人員相當無奈。

他也點出，比起佔空間，衛生問題才更令人擔憂。置物櫃經常接觸行李箱輪子，而輪子一路與地面、洗手間、機場走道摩擦，「裡面常常都是髒污」。想到自己的外套要放進那種地方，「光想就全身不舒服，真的會起雞皮疙瘩」。

他建議，厚外套完全可以用更不擾人的方式處理，例如塞進隨身行李、放進能置於腳邊的小袋子，或乾脆在機上當保暖毯使用，不但乾淨省事，也能讓登機程序更順暢。

此外，英國旅遊保險公司AllClear先前揭露，高達70%的英國旅客承認自己有「不衛生」的搭機習慣。多名前空服員更透露，機艙中最髒的地方之一，就是乘客最常使用的座椅背袋。一名前空服員指出，「有人會把吃剩零食、甚至用過的嘔吐袋、髒尿布塞進座椅背袋裡。」她強調，背袋「幾乎不會被清潔」，提醒旅客若要放零食務必使用密封袋，並在接觸後勤洗手。

