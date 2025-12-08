前加拿大安全情報局長：中國正以「工業級」規模竊取西方新技術

前加拿大安全情報局局長維格諾警告，中國間諜機構如今正像滲透外國政府一樣，將重點放在滲透西方大學和企業，以竊取新技術。（法新社）

英國《衛報》7日報導，前加拿大安全情報局（CSIS）局長維格諾（David Vigneault）受訪警告，中國間諜機構如今正像滲透外國政府一樣，將重點放在滲透西方大學和企業，以「工業級」（industrial-strength）規模竊取新興技術，學術界和產業界必須提高警覺。

這是維格諾去年7月從CSIS離任後首次接受訪問，他直言北京是目前西方學術和產業界技術外流的罪魁禍首，「（剽竊）前線已從政府資訊轉向私人企業創新、研究創新和大專院校」。他指出，北京利用網路攻擊、特工滲透和招募大學教職員等手段，來獲取敏感技術，「這套體系旨在以非常系統化的方式剝離這些新技術的軍事用途，再將其投入生產，供中國人民解放軍使用」。

請繼續往下閱讀...

維格諾表示，中共領導層在2003年對美軍迅速佔領伊拉克感到震驚，之後便啟動一項長期的軍事復興計畫，並決定投資「非對稱能力」，儘可能從西方竊取技術知識，「作為一個不必擔心每四年一次選舉週期的組織，他們能夠從非常長遠的角度看待問題」。他疾呼，在偷竊科學研究成果的問題上，不光是政治人物，整個社會都必須團結起來共同應對威脅。

維格諾提到，他見識過五花八門的手段，從網路攻擊到「派人滲透到專案中，獲取資訊並將其帶回（中國）」皆有，且西方大學教職員常出於天真、意識形態或貪婪等原因，受到「敵對外國勢力」拉攏。他強調，這些威脅證明，對接受政府資助的敏感領域大學計畫進行國家安全評估，是很合理的要求，並暗批部分研究人員稱相關規定過嚴、可能阻礙學術發展和開放性的想法，「你不能想像自己是在與世隔絕的地方工作，你不是生活在一個孤島上，做著純粹為了人類福祉的研究」。

不過，維格諾也坦承，把問題完全聚焦在中國，可能會導致種族歧視的指控，無論這類指控是否正確，「我一直努力做的，就是始終強調問題不在中國或中國人民，而在於中國共產黨」，況且，一些與中國有關的間諜案件涉及的人，本身並沒有中國血統。

維格諾表示，在他執掌CSIS的7年裡，情報工作的重點「從反恐轉向大國政治」。例如，在2022年俄羅斯入侵烏克蘭前，渥太華當局幾乎掌握美國和英國情報機構蒐集到的所有關於俄國總統普廷計畫的資訊，這些情報「精采絕倫」，使他在戰爭發生前就幾乎確信俄國準備動手。加拿大與美、英、澳洲和紐西蘭組成情報分享「五眼聯盟」（Five Eyes）。

儘管加拿大正面臨昔日最親密盟友美國咄咄逼人的言論和高關稅，維格諾仍呼籲採取務實的態度，這意味要明確知道哪些領域的合作至關重要，並在某些情況下建立自主能力，從而避免依賴一個日益反覆無常的盟友。

