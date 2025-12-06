為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    莫迪接見普丁強調兩國友誼　關鍵議題無實質進展

    2025/12/06 01:12 中央社

    印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在新德里與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會晤，儘管雙方強調兩國有堅定的友誼與合作關係，但在能源、國防等外界關注的重要議題上，兩國協商卻沒有太多實質的進展。

    普丁昨天晚間抵達新德里，短暫停留訪問後，今天晚上就會離開印度。

    莫迪和普丁一起出席聯合記者會時表示，25年來，普丁讓兩國關係不斷深化，在世界各地的人們面對各種挑戰和危機之際，印度和俄羅斯的友誼始終堅定不移，「我們的關係是建立在相互的尊重、深厚的信任上，因此經得起時間考驗」。

    莫迪提到，印度和俄羅斯都盼望兩國經濟合作能再提升到新的高度，雙方已就2030年前的經濟合作計畫達成協議，將讓兩國貿易和投資更加多元化、平衡、永續。

    在進行這趟為期兩天的國是訪問前，普丁接受俄羅斯媒體訪問時表示，儘管幾十年來，世上很多事都變了，但俄羅斯與印度的友誼卻日益穩固。

    即便印度與俄羅斯都強調彼此的友誼深厚、合作緊密，但對於普丁這次到訪印度前，外界就十分關注的議題，包括印度是否會繼續向俄羅斯購買石油、印方是否能從俄國購買更多S-400防空飛彈系統等議題，目前都沒有答案。

    美國因為印度購買俄羅斯石油，對印度商品加徵25%的關稅，讓印度銷往美國的商品，被課徵一共50%的高額關稅。在美方施壓下，印方雖稱「維護消費者的利益，始終是首要考量」，卻也開始向南美洲國家蓋亞那（Guyana）購買原油。

    普丁對此表示，作為強化與印度間雙邊關係的一環，俄羅斯保證會不間斷地提供能源供應給印度，他說：「俄羅斯會是印度石油、天然氣、煤炭等能源可靠的供應國，我們準備為經濟不斷成長的印度提供不間斷的能源供應。」

    即便如此，根據今天印度政府提供的資料，兩國在石油等能源採購問題上的討論，並沒有實質進展。

    另外，在普丁到印度訪問前，印度媒體曾報導，印方有意添購俄製S-400防空飛彈系統，俄羅斯也有意向印方推銷俄製第5代匿蹤戰機蘇愷-57（Su-57）戰機。

    但根據印度政府今天提供的資料，兩國並未在國防採購上談妥正式協議。（編輯：徐睿承）1141206

