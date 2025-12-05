無人機亂入法國核潛艦基地 一次5台夜襲

法國朗格島基地駐有核動力潛艦，昨晚飛進5架無人機，法軍開火試圖擊落。（法新社檔案照）

法國媒體今天報導，法國西部菲尼斯泰爾省（Finistère）朗格島（île Longue）基地上空昨晚出現5架無人機，海軍開火試圖擊落；這座基地駐有法國核動力潛艦。

《法新社》引述憲兵隊說法報導，昨晚7時30分左右，在朗格島潛艦基地上空偵測到5架無人機，隨即展開反無人機和搜索行動，負責維護基地安全的海軍步槍兵營數次開火以擊落無人機。昨晚正逢「超級月亮」，這片地區夜裡能見度極佳。

無人機飛越這片禁區的情況並不罕見。今年11月17日到18日夜裡，也曾出現一架無人機飛越這個地區的克羅宗（Crozon）半島。

朗格島基地是法國核嚇阻力的重地，由120名海事憲兵與海軍步槍兵協同防禦。這座基地負責維護4艘法國核動力彈道飛彈潛艦，其中至少有一艘常年部署在海上以確保核嚇阻力。

在北歐，機場、軍事基地和其他敏感地點的無人機飛越通報事件數月來逐漸增加，北歐國家領袖們認為這些行動背後有俄羅斯的影子。

BFM電視台（BFMTV）報導，相關單位已啟動調查，地方海事當局發言人說：「基地的敏感基礎設施未受威脅。」發言人補充表示，這些無人機飛越事件的幕後操作者意在引起民眾恐慌。

歐洲新聞台（Euronews）提到，歐洲聯盟（EU）軍事委員會主席克蘭西（Seán Clancy）認為，無人機被用於俄羅斯與烏克蘭的戰爭和侵犯歐洲領空的行動，使得歐盟必須調整防禦策略，也須與北大西洋公約組織（NATO）密切合作。

他說，無人機侵擾問題廣泛存在於歐洲，「混合威脅不分國界」，因此應在歐洲各地建立一致措施，並為未來戰爭演進做好準備，在研發創新領域投入必要資源。

