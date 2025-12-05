無畏球迷狂喊「支持日本的死」！張本智和贏球1手勢讓中國人氣結

無畏球迷狂喊「支持日本的死」！張本智和贏球1手勢讓中國人氣結2025/12/05 18:01 即時新聞／綜合報導
張本智和贏球後，將手放到耳朵旁，比出示意「大聲點」的手勢，引發全場狂噓。（取自X）
日前在中國成都舉行的桌球混合團體世界盃中，日本選手張本智和出戰時，突然有一名中國女觀眾大喊「支持日本人的死」，結果竟引發全場歡呼鼓掌。不過張本智和仍以3:0大勝香港選手林兆恒。獲勝後，張本智和比出「大聲點」的手勢回應。
張本智和兄弟姊妹都是中國四川人，他則是歸化日本國籍，這次算是回老家比賽。不過在比賽中，他不斷受到在場球迷噓聲招呼。4日日本隊對上香港隊時，第三局比賽中，現場一名女觀眾突然大聲喊「支持日本人的死！」結果竟引發全場歡呼、鼓掌。
不過，張本智仍保持冷靜，以3:0橫掃對手後，他將手放到自己耳朵旁邊，比出示意「大聲點」的手勢，引發全場狂噓。
12月3日，在成都举行的2025年乒乓球混合团体世界杯上，中国香港队以2:8不敌日本队。— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） December 5, 2025
男单焦点战中，林兆恒对阵张本智和。第一局林兆恒6:3领先之际，看台上一名中国女球迷突然情绪失控，高喊“支持日本的都死！”此言一出，现场部分观众竟爆发出喝彩声。… pic.twitter.com/J3ekkZTqdK
熱門賽事、球星動態不漏接