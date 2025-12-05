無畏球迷狂喊「支持日本的死」！張本智和贏球1手勢讓中國人氣結

張本智和贏球後，將手放到耳朵旁，比出示意「大聲點」的手勢，引發全場狂噓。（取自X）

日前在中國成都舉行的桌球混合團體世界盃中，日本選手張本智和出戰時，突然有一名中國女觀眾大喊「支持日本人的死」，結果竟引發全場歡呼鼓掌。不過張本智和仍以3:0大勝香港選手林兆恒。獲勝後，張本智和比出「大聲點」的手勢回應。

張本智和兄弟姊妹都是中國四川人，他則是歸化日本國籍，這次算是回老家比賽。不過在比賽中，他不斷受到在場球迷噓聲招呼。4日日本隊對上香港隊時，第三局比賽中，現場一名女觀眾突然大聲喊「支持日本人的死！」結果竟引發全場歡呼、鼓掌。

請繼續往下閱讀...

不過，張本智仍保持冷靜，以3:0橫掃對手後，他將手放到自己耳朵旁邊，比出示意「大聲點」的手勢，引發全場狂噓。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法