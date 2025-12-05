為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    無畏球迷狂喊「支持日本的死」！張本智和贏球1手勢讓中國人氣結

    2025/12/05 18:01 即時新聞／綜合報導
    張本智和贏球後，將手放到耳朵旁，比出示意「大聲點」的手勢，引發全場狂噓。（取自X）

    張本智和贏球後，將手放到耳朵旁，比出示意「大聲點」的手勢，引發全場狂噓。（取自X）

    日前在中國成都舉行的桌球混合團體世界盃中，日本選手張本智和出戰時，突然有一名中國女觀眾大喊「支持日本人的死」，結果竟引發全場歡呼鼓掌。不過張本智和仍以3:0大勝香港選手林兆恒。獲勝後，張本智和比出「大聲點」的手勢回應。

    張本智和兄弟姊妹都是中國四川人，他則是歸化日本國籍，這次算是回老家比賽。不過在比賽中，他不斷受到在場球迷噓聲招呼。4日日本隊對上香港隊時，第三局比賽中，現場一名女觀眾突然大聲喊「支持日本人的死！」結果竟引發全場歡呼、鼓掌。

    不過，張本智仍保持冷靜，以3:0橫掃對手後，他將手放到自己耳朵旁邊，比出示意「大聲點」的手勢，引發全場狂噓。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播