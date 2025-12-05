防刺衣詢問電話接到手軟 日本新創公司將研發防熊衣

研發與銷售防刺衣的日本企業SYCO。（圖擷取自日本SYCO公司官網）

日本1家專門研發與銷售防護衣的公司，近日洽詢電話接到手軟，原因並非日本治安惡化讓人想設法自保，而是熊出沒傷人事件頻繁到令人急問：你家的防護衣能防熊嗎？

Syco公司的防護衣是用高強度又耐熱的芳綸纖維（aramid fiber）與碳纖強化塑膠（CFRP）製造，號稱穿上它遭遇刀襲可避免受傷－－但若上前攻擊者不是揮刀人，而是暴衝的熊呢？

這是許多致電Syco的潛在消費者的最大疑問，而Syco社長笹田直輝正致力找出答案。

47歲的笹田發現，該公司業務因日本各地熊害嚴重而自闢藍海市場；愈來愈多人焦急地來電詢問，Syco的防刺衣是否也能防熊襲；光是過去1個月，笹田就接到至少10通這類詢問電話。

總部設在兵庫縣神戶市的Syco是新創公司，成立於2021年，主要業務為研發與銷售防刺服。拜日本各地持刀傷人事件見諸媒體之賜，Syco開始接到愈來愈多洽詢與訂單；而今年日本熊出沒與攻擊事件頻傳，笹田已決定在下1個會計年度研發防熊衣。

Syco的防刺衣被認為能阻擋成年男性持刀攻擊，但熊顯然比成年男性更強壯有力。笹田說，沒人知道該公司現有產品到底能不抵擋熊襲，他需要收集數據與考慮特定用途的標準。

防刺衣的目的在於保護穿著者的胸部與軀幹，但也得護住頭；至於熊襲，根據常有熊出沒的秋田縣的醫療院所的調查，9成熊襲受害者臉部受傷。

