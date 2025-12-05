川普第2任期首份《國家安全戰略》出爐！8次提及台灣重點一次看

美國總統川普。（美聯社）

白宮今日發布美國總統川普第二任期的首份《國家安全戰略》 。台灣在這份白皮書中被提到多達8次，內容詳述台灣半導體產業的地位、戰略位置的重要性。粉專「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」指出，更早之前的川普第一任期的《國家安全戰略》只提到台灣3次，拜登時代也只提到台灣7次。「看得出來川普第二任期對台灣的重要性有更具體的描述。」

「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」今日發文分享川普政府《國家安全戰略》內容，他表示，不管是經濟方面或者軍事與安全層面，台灣很顯然是美國在印太區域的重中之重。內容中，台灣被提到8次，主要重點有三：一、台灣在半導體製造的領先地位、鄰近全球重要航道，以及位處進出第二島鏈以及連結東北亞與東南亞的戰略要地，使得美國必須在此區維持軍事優勢（以嚇阻中國）；二、美國會要求盟友提升軍備以及提升嚇阻能力的投資；三、美國要求台灣及澳洲增加軍費。

請繼續往下閱讀...

美國台灣觀測站指出，看得出來川普第二任期對台灣的重要性有更具體的描述，但對於一中政策或一法三公報六保證，僅用「長年宣示的政策」模糊帶過，這很符合川普政府比較不喜歡制度性承諾和既有法律框架的特性，跟拜登的作風相反，但實際上對台灣推動各種合作進程是相同的。另外這一份《國家安全戰略》也更強調美國「要求」台灣提升自衛能力，無論是提升軍費或投資，而不僅僅美國「提供支持」。

​

美國台灣觀測站表示，光從與台灣相關的章節就看得出，今年的《國家安全戰略》希望達成雙向溝通。如果過去主要是對美國強調對台灣的長久承諾，這次的《國家安全戰略》一來是對美國國內受眾強調台灣的重要性，一來也是告訴台灣方面要肩負更多自衛的責任。這對台灣國內各政黨，特別是反對追加國防特別預算者，是再清楚不過的訊號。

​

至於中國部份，昨天《Politico》雜誌披露美國財政部長貝森特曾要求《國家安全戰略》修改涉中措辭。如果看這一份《國家安全戰略》，提及「China」或「PRC」的部份都有減少。2017年33次、2022年55次，這次則只有21次。而且相較於過去指出中國在軍事及經濟影響力的全球擴張，這次的《國家安全戰略》主要強調中國在經濟層面對美國帶來的挑戰。換句話說，就算是探討台灣面臨的安全威脅，中國也沒有被特別指名。

​

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法