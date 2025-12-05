沙丁魚數量減少 極危非洲企鵝8年餓死9成

去年11月在博德斯海灘（Boulders Beach）所見非洲企鵝族群。（法新社）

被列為極度瀕危物種的「非洲企鵝」（African Penguin，又稱「斑嘴環企鵝」），生存危機雪上加霜，1份4日發表的研究指出，由於食物短缺，這種棲息在南非的企鵝可能在短短8年內，已有高達6萬多隻餓死，研究觀察的2處棲地族群數量暴跌逾9成。

法新社、英國衛報5日報導，這份由英國艾克斯特大學和南非林業、漁業暨環境部合作的研究指出，在開普敦附近的達森島（Dassen Island）和羅本島（Robben Island）2處非洲企鵝重要繁殖地，在2004到2011年間崩潰，推估約有6萬2000隻企鵝已在這段期間內死亡，等於短短8年相關族群數量驟減約95%。

當地非洲企鵝族群崩潰的一大原因，和其主要食物來源沙丁魚數量減少有關。研究報告共同作者、生物學家雪利（Richard Sherley）表示，在這8年期間，南非海域的沙丁魚族群持續比其數量高峰期低25%，而沙丁魚數量減少，又與捕撈活動加上海水溫度、鹽度改變的環境因素有關。雪利說，這種情況「顯然使非洲企鵝食物嚴重短缺，導致估計約有6萬2000隻具有繁殖力的企鵝喪生」。

目前全球僅存不到1萬對非洲企鵝繁殖，這種身形嬌小、黑白相間的企鵝，去年被國際自然保育聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄列入「極度瀕危」物種。

這份研究4日在《非洲鳥類學》（Ostrich: Journal of African Ornithology）期刊發表。雪利指出，達森、羅本島記錄到的非洲企鵝族群流失並非個案，「這種族群衰減是反映其他地區的情況」。研究估算，過去30年間，全球非洲企鵝總數已銳減近8成。保育人士警告，若以目前的速度持續減少，這種企鵝可能在2035年前後從野外棲地絕跡。

南非政府過去10年間，在6處非洲企鵝棲地周邊實施禁止商業捕撈活動，這6處棲地包括前述2處。非洲企鵝是南非重要觀光資源，每年吸引大量遊客造訪羅本島、達森島等繁殖地；然而，觀光也是干擾企鵝、提高其生存環境壓力的來源。

