羅琳親簽 !《哈利波特》初版將拍賣 估價破626萬

罕見的《哈利波特：神秘的魔法石》初版本現身拍賣，售價高達15萬英鎊。（路透社）

英國作家J·K·羅琳的奇幻系列小說《哈利波特》，是世界上最暢銷的系列書籍。1本由J·K·羅琳親筆題贈給好友的《哈利波特》初版本，近日公開拍賣，價格高達15萬英鎊（約新台幣626萬元）。

英媒《每日郵報》報導，這本書是J·K·羅琳在1997年6月，在首批500本精裝版的《哈利波特：神秘的魔法石》正式出版前15天，親自簽名送給自己的朋友Deirdre和Gerry。

據報導，Deirdre原本是J·K·羅琳妹妹Dianne的朋友，在J·K·羅琳搬到愛丁堡與妹妹住得更近後，才和同是初為人母的Deirdre建立了深厚情誼。Deirdre將這本書收藏了28年，如今才委託倫敦的蘇富比拍賣。

此外，本書除了是初版而珍貴之外，內容也有多處的排版錯誤，包括第53頁霍格華茲用品清單上的「one wand」被印了2次；J·K·羅琳的名字遭印成「Joanne Rowling」；而封底的「Philosopher's Stone」則少了1個字母「o」。

由於這本精裝書的保存狀況良好，幾乎又沒有任何的磨損，讓估價達10萬至15萬英鎊，且這是目前已知僅有極少數，在出版前由J·K·羅琳親筆題字的版本，因而更具有收藏的價值。

在這500本首批的《哈利波特：神秘的魔法石》精裝書中，約有一半送往了學校與圖書館，其餘則分送給J·K·羅琳的親人或朋友。而這次拍賣將於本（12）月11日舉行。

