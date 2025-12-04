歐盟擬動用俄凍資助烏 梅德韋傑夫放狠話：將視為開戰理由

歐盟日前提案動用俄羅斯凍結資產協助烏克蘭，對此前俄羅斯總統、現俄國家安全會議副主席梅德韋傑夫表示：此舉將被視為開戰理由。（美聯社）

歐盟日前提案動用俄羅斯凍結資產協助烏克蘭，引發俄方強烈反彈。前俄羅斯總統、現俄國家安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）週四（4日）表示，若歐盟動用遭凍結的俄資產，將被莫斯科視為「開戰理由」，警告歐盟國家將承擔「嚴重後果」。

根據《路透社》報導，歐盟執行委員會週三（3日）提出前所未見的提案，建議使用被凍結的俄羅斯資產或進行國際借貸，為烏克蘭籌集900億歐元（約新台幣3.1兆元），以支援其陷入困境的軍事行動和基本公共服務，為烏克蘭提供長期、穩定的資金來源，幫助其對抗俄羅斯的全面入侵。

對於歐盟的援助計畫，一向言詞激烈的梅德韋傑夫在社群媒體上發出嚴厲警告。他表示：「如果歐盟試圖以所謂『賠款貸款』為幌子，竊取在比利時被凍結的俄羅斯資產，俄羅斯很可能會將此舉視為等同於構成戰爭藉口，布魯塞爾和歐盟國家將承擔嚴重後果。」

