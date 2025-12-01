美媒揭密通話破局！美軍擬地面進攻委內瑞拉 白宮要求馬杜羅「立即離境」

面對美軍準備發動地面攻擊的威脅，委內瑞拉總統馬杜羅（圖）態度強硬。美媒爆料白宮已下達最後通牒要求其流亡，但他拒絕辭職，並試圖保留對軍隊的控制權。（路透檔案照）

隨著美國加強在加勒比海的軍事部署，美委衝突風險升高。據《邁阿密前鋒報》獨家報導，在美軍準備對委內瑞拉發動「地面行動」之際，白宮與馬杜羅政權進行了一次秘密通話。美方在電話中向委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）發出明確訊息：若想保全自己與親信，必須「現在就離開國家」。

談判卡關 馬杜羅求保留軍權遭拒

消息人士透露，這通上週進行的電話迅速陷入僵局。美方開出的條件是：馬杜羅必須立即辭職，美國才會保證他與家人的安全通道。然而，馬杜羅方面提出反提案，要求獲得「全球特赦」，並希望仿效1990年代尼加拉瓜模式，將政治權力移交給反對派，但仍由其保留對武裝部隊的控制權。

請繼續往下閱讀...

這項提議遭到美方拒絕。華盛頓堅持馬杜羅必須「立即辭職」。報導指出，在談判破裂後，馬杜羅政府試圖再次致電華府，但未獲回應。

列「恐怖組織」名單 納入蓋達與ISIS級別

美國國務院週一（12月1日）正式將華府指控由馬杜羅掌控的販毒組織「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為「外國恐怖組織」（FTO）。這項認定將馬杜羅、內政部長卡貝優（Diosdado Cabello）與國防部長洛佩茲（Vladimir Padrino López），歸入與蓋達組織（Al-Qaeda）及「伊斯蘭國」（ISIS）領導人相同的法律類別。

專家分析，這項措施被視為一種工具，讓川普政府可以援引2001年的《作戰授權法》（AUMF），在無需國會額外批准的情況下，獲得對委內瑞拉境內發動軍事打擊的新權限。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，這開啟了「許多新選項」。

在軍事層面，川普11月29日已宣布委內瑞拉領空「全境封閉」，並在感恩節談話中預告，美軍將「很快」展開針對毒品網絡的地面行動。目前，全球最大的航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）、一艘核動力潛艦及F-35戰機群已部署在加勒比海。川普指控委國販毒集團向北輸送毒品，每年造成數千名美國人死亡。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法