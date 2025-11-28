為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    丹麥設立夜間監視小組 追蹤川普言論與動向

    2025/11/28 10:36 編譯謝宜哲／綜合報導
    丹麥政府在外交部設立了1個夜間監視小組，以監視美國總統川普的言論和動向。圖為丹麥總理佛瑞德里克森。（法新社）

    丹麥政府在外交部設立了1個夜間監視小組，以監視美國總統川普的言論和動向。圖為丹麥總理佛瑞德里克森。（法新社）

    丹麥媒體近日指出，丹麥政府在外交部設立了1個夜間監視小組，其目的是在丹麥人沉睡之際，監視美國總統川普的言論和動向。

    根據《衛報》（The Guardian）報導，丹麥媒體《Politiken》稱，該小組是在今年春天丹麥和美國就格陵蘭島問題爆發外交爭端之後成立。當時川普稱要控制該島。

    該監視小組每天下午5時開始值班，隔天早上7點會產生1份報告，分發給丹麥政府及相關部門，報告當天發生的事件和言論。

    丹麥外交部表示，為了避免民眾必需立即拿出手機查看美國新聞，丹麥採取了「集體努力」來了解川普的最新動態。

    1位接近丹麥外交部的消息人士表示，格陵蘭島的局勢以及丹麥和美國之間的時差，是促成丹麥安排夜間監視小組的重要因素。

    丹麥國防情報局前首席分析師卡爾斯博（Jacob Kaarsbo）聲稱，此事態發展表明，美國是丹麥最大、最重要的盟友的說法已經「不復存在」。

