波蘭拒絕承認跨國同性婚姻 遭歐盟法院指責侵犯權利

歐盟最高法院譴責波蘭拒絕承認2名波蘭公民在德國締結的婚姻。圖為在波蘭舉行的LGBT+驕傲遊行。（路透）

歐盟最高法院25日裁定，同性婚姻必需在歐盟範圍內受到尊重，並譴責波蘭拒絕承認2名波蘭公民在德國締結的婚姻。

根據《衛報》（The Guardian）報導，歐盟最高法院25日表示，波蘭拒絕承認這2名公民返回波蘭後的婚姻是錯誤的，此舉侵犯了遷徙和居住自由，也侵犯了尊重私人和家庭生活的基本權利。

該法院指出，歐盟公民有權自由移居其他成員國，並在那裡以及返回原籍國後擁有「正常的家庭生活」。

該法院聲稱，這不意味著成員國必需在其國內法中允許同性婚姻，但成員國不得在承認外國婚姻方面歧視同性伴侶。

歐盟最高法院是應波蘭1家法院的請求作出具有約束力的裁決。波蘭法院正在審理這2名男子的案件，他們於2018年在德國柏林結婚，之後對波蘭登記處拒絕將他們的德國結婚證書轉入波蘭提出異議。

值得注意的是，在天主教佔主導地位的波蘭，LGBT+群體爭取平等權利的行為被視為危險的外國意識形態。但波蘭現任政府一直在制定1項法案，以規範包括同性伴侶關係在內的民事伴侶關係。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）及其親歐聯合政府，努力推動同性婚姻法案，但因其保守派聯合執政盟友的阻撓而受阻。

