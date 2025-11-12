為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印度動物園新開幕卻遇噩耗 園內10頭梅花鹿被流浪狗夜襲喪命

    2025/11/12 14:06 即時新聞／綜合報導
    印度南部一座新落成的動物園，於11日發生梅花鹿大量死亡事件，有10隻梅花鹿被發現死在圍欄之中，園方初步研判，梅花鹿是遭到夜間入侵的流浪狗群襲擊而喪生。圖為示意圖。（法新社）

    印度南部一座新落成的動物園,於11日發生梅花鹿大量死亡事件,有10隻梅花鹿被發現死在圍欄之中,園方初步研判,梅花鹿是遭到夜間入侵的流浪狗群襲擊而喪生。圖為示意圖。(法新社)

    位於印度南部喀拉拉邦（Kerala）特里蘇爾（Thrissur）的一座新落成的動物園，11日發生梅花鹿大量死亡事件，有10隻梅花鹿被發現死在圍欄之中，園方初步研判，梅花鹿是遭到夜間入侵的流浪狗群襲擊而喪生。

    綜合外媒報導，這座普圖爾動物園（Puthur zoo）在10月28號才開幕，沒想到開幕未滿1個月，園內就傳來噩耗。目前森林部已下令針對梅花鹿死亡事件展開調查。

    園長那加拉吉（B.N Nagaraj）認為，流浪狗闖入圍欄的可能性不高，梅花鹿應該是被流浪狗群嚇到，鹿在逃跑過程中撞上圍牆導致身亡，不過確切死因仍需待解剖檢驗後才能確認。

    消息人士透露，園內其他動物在傍晚前都被帶回各自的籠舍，只有梅花鹿被留在圍欄中活動，原因是牠們偏好這樣的環境。而從舊園區搬遷這些梅花鹿，是當局面臨的最大挑戰之一，因為牠們非常容易因壓力過大而死亡。

    目前，普圖爾動物園共有約63種從舊園區遷移而來的動物與鳥類，不過隨著這起事件發生，後續動物的轉移作業可能將被延後。

