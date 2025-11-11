為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    免費「Wi-Fi」成陷阱！Google報告揭真相：駭客馬上就入侵

    2025/11/11 21:47 即時新聞／綜合報導
    Google公司建議民眾避免使用公共Wi-Fi。（彭博）

    Google公司建議民眾避免使用公共Wi-Fi。（彭博）

    近年來，資安專家們一再警告，使用公共Wi-Fi網路恐讓使用者面臨詐騙風險，駭客可能藉此入侵並盜取銀行帳戶，而Google公司也對此發表評論，並發表了網路安全的重要建議。

    英媒《太陽報》報導，免費的Wi-Fi網路如今隨處可見，這項服務從咖啡廳到機場各處都有，而Wi-Fi特別適合那些4G或5G網路訊號不佳的地區，或是想要節省行動數據流量的民眾。但可怕的是，公共Wi-Fi網路經常成為網路犯罪分子的目標。

    據報導，Google提醒，這些網路往往未加密，且容易被駭客們利用；美國聯邦調查局（FBI）長期以來也一直警告使用者，在連接公共Wi-Fi網路時要格外小心。Google在1份關於Android裝置上被利用進行文字詐騙的「幕後報告」中，給出了結論，「盡可能避免使用公共Wi-Fi，因為這些網路可能未加密，且容易被不肖分子利用。」

    另外，Google也發布了其他有關保持網路安全的重要建議，包含Android裝置通常可以偵測並警告潛在的詐騙活動，以及定期留意銀行帳戶與信用卡帳單，許多銀行和信用卡公司亦提供免費的監控工具。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播