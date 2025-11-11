免費「Wi-Fi」成陷阱！Google報告揭真相：駭客馬上就入侵

Google公司建議民眾避免使用公共Wi-Fi。（彭博）

近年來，資安專家們一再警告，使用公共Wi-Fi網路恐讓使用者面臨詐騙風險，駭客可能藉此入侵並盜取銀行帳戶，而Google公司也對此發表評論，並發表了網路安全的重要建議。

英媒《太陽報》報導，免費的Wi-Fi網路如今隨處可見，這項服務從咖啡廳到機場各處都有，而Wi-Fi特別適合那些4G或5G網路訊號不佳的地區，或是想要節省行動數據流量的民眾。但可怕的是，公共Wi-Fi網路經常成為網路犯罪分子的目標。

據報導，Google提醒，這些網路往往未加密，且容易被駭客們利用；美國聯邦調查局（FBI）長期以來也一直警告使用者，在連接公共Wi-Fi網路時要格外小心。Google在1份關於Android裝置上被利用進行文字詐騙的「幕後報告」中，給出了結論，「盡可能避免使用公共Wi-Fi，因為這些網路可能未加密，且容易被不肖分子利用。」

另外，Google也發布了其他有關保持網路安全的重要建議，包含Android裝置通常可以偵測並警告潛在的詐騙活動，以及定期留意銀行帳戶與信用卡帳單，許多銀行和信用卡公司亦提供免費的監控工具。

