為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    打贏「加州國會選區重劃」公投戰 紐森角逐總統大位行情看漲

    2025/11/08 21:52 編譯管淑平／綜合報導
    加州州長紐森4日在公投案開票夜發表談話。（美聯社檔案照）

    加州州長紐森4日在公投案開票夜發表談話。（美聯社檔案照）

    美國民主黨歷經去年大選大挫敗後，終於在本週一連串選舉中透露出一些重振跡象，加州州長紐森（Gavin Newsom）也因這一波成功逆襲，往前邁進鞏固他身為這個美國反對黨實質領袖的地位，也提高他可能代表民主黨角逐2028年總統大選的聲勢。

    《法新社》8日報導，紐森主導推動攸關加州國會選區重劃的公投案，4日獲選民大幅度支持通過後，他隨即呼籲其他民主黨執政州跟進。該公投案是反制總統川普主導、對共和黨有利的德州國會選區重劃，旨在讓2026年期中選舉公平競爭，而民主黨希望從共和黨手中拿回聯邦眾議院的控制權。紐森說，若民主黨明年能奪回眾議院，「我們就能實質上終結目前所見川普的執政」，「這是攸關一切的成敗」。

    儘管加州長期以來是民主黨大本營，但是紐森能在短時間內推動公投、並大幅獲勝，讓黨內一些人佩服。南卡羅來納州民主黨主席史班（Christale Spain）表示，「這顯示他有能力做到，民主黨人現在想看到能反擊的人，紐森正在反抗、在反擊」。

    川普1月上任以來，儘管他和紐森從不隱瞞彼此間的敵意，但是紐森起初展現試圖跨越黨派分歧的開放態度，在加州歡迎川普、邀請巴農（Steve Bannon）等川普帶領的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動要角對談，希望接觸那群幾乎可說本能地討厭他的極右派選民。不過，當川普拒絕積極互動，在打擊移民等問題上抨擊加州，紐森的態度轉向高調反擊。

    民主黨策士羅德里格斯（Matt Rodriguez）指出，在2028年民主黨提名戰方面，紐森「領先其他人好幾光年」，因為「只有他在主導新聞焦點，而其他人就像飛蛾撲火」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播