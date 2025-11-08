打贏「加州國會選區重劃」公投戰 紐森角逐總統大位行情看漲

加州州長紐森4日在公投案開票夜發表談話。（美聯社檔案照）

美國民主黨歷經去年大選大挫敗後，終於在本週一連串選舉中透露出一些重振跡象，加州州長紐森（Gavin Newsom）也因這一波成功逆襲，往前邁進鞏固他身為這個美國反對黨實質領袖的地位，也提高他可能代表民主黨角逐2028年總統大選的聲勢。

《法新社》8日報導，紐森主導推動攸關加州國會選區重劃的公投案，4日獲選民大幅度支持通過後，他隨即呼籲其他民主黨執政州跟進。該公投案是反制總統川普主導、對共和黨有利的德州國會選區重劃，旨在讓2026年期中選舉公平競爭，而民主黨希望從共和黨手中拿回聯邦眾議院的控制權。紐森說，若民主黨明年能奪回眾議院，「我們就能實質上終結目前所見川普的執政」，「這是攸關一切的成敗」。

儘管加州長期以來是民主黨大本營，但是紐森能在短時間內推動公投、並大幅獲勝，讓黨內一些人佩服。南卡羅來納州民主黨主席史班（Christale Spain）表示，「這顯示他有能力做到，民主黨人現在想看到能反擊的人，紐森正在反抗、在反擊」。

川普1月上任以來，儘管他和紐森從不隱瞞彼此間的敵意，但是紐森起初展現試圖跨越黨派分歧的開放態度，在加州歡迎川普、邀請巴農（Steve Bannon）等川普帶領的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動要角對談，希望接觸那群幾乎可說本能地討厭他的極右派選民。不過，當川普拒絕積極互動，在打擊移民等問題上抨擊加州，紐森的態度轉向高調反擊。

民主黨策士羅德里格斯（Matt Rodriguez）指出，在2028年民主黨提名戰方面，紐森「領先其他人好幾光年」，因為「只有他在主導新聞焦點，而其他人就像飛蛾撲火」。

