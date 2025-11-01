悚！中國B站女員工被共產黨員性侵 提交證物「被消失」檢不起訴

中國影音平台B站女員工出差時遭共產黨黨員幹部邵男性侵，竟有部分證物提交後「被消失」，檢方最後更決定不起訴。圖為本案相關證物。（圖擷自微博）

駭人聽聞！中國知名影音平台嗶哩嗶哩（bilibili，又稱B站）1名女員工，2023年12月前往海南島三亞市出差時，遭消防救援單位的共產黨黨員幹部邵海峰性侵，雖然她身上採檢出邵男的DNA和精液，孰料卻有部分證物提交後「被消失」，檢方最後決定不起訴，讓她懷著無比悲憤的心情發文求助。

受害者微博帳號於10月31日發文，指稱三亞市人民檢察院已確認在她身體內外、衣物上檢測出加害者的DNA與精液，但檢方認為她身上沒有明顯損傷，因此裁定不屬於強暴。

請繼續往下閱讀...

對此，受害者質疑「難道只有被打得遍體鱗傷才叫強姦」，批評檢方這種法律解讀無疑忽視了利用職權、環境脅迫、心理壓制等手段所實施的性侵。

受害者透露，自己有向警方提交案發當晚所穿著的睡褲，當時遭邵男強行拉扯後上面可能有破損，但在證物中卻並未看到相關的鑑定和說明。

受害者說，她還有提交另1名受害者韋姓女子的數小時錄音，韋女清晰地陳述邵男同樣對她性侵並拍攝影片進行威脅，這份強而有力的佐證，檢方卻認為韋女是受到壓力才做出相關表述，因此沒有採信。

受害者表示，她報案後檢方卻遲遲沒有告知案件進展，整整拖延了2個多月，直到她自行詢問情況才告知並將相關文件送達，導致她和律師無法及時聲請閱卷、補充證據，後續檢方又多次拒絕律師閱卷的合理訴求。

受害者指出，檢方認為她事後讓邵男去買避孕藥、隔天典禮上和邵男有正常交流，就證明她是合意性交，但她要買藥是因為害怕懷孕，如果她真是自願的，為何不在之前準備保險套而是吃避孕藥損害身體。

至於隔天和邵男在活動上有正常交流一事，受害者強調那是工作場合，有許多長官和對方的同事在場，她身為沒有任何背景的普通女性，在外地出差也沒有任何保護，為了避免危險只能強忍創傷。

受害者說，檢方臆測她提告是「有所圖」，如果真的是這樣的話，她只要私下勒索邵男即可，又何必在案發後立即報案，導致自己受辱一事曝光聲名受損。

受害者沉痛地呼籲各界關注此案，督促司法單位能夠由更高級別或異地、中立的檢察機關重啟調查，釐清本案中所有被忽視的證據和程序違法情況，並且對邵男利用公職人員身分實施性侵的行為展開徹查，追究其黨紀責任。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法