高市早苗見各國首領表情比一比！只有見習近平「明顯異常」

日本首相高市早苗昨日（10月31日）下午與中國國家主席習近平進行上任後的首次會談，在會談開始前，高市早苗與習近平握手合照，兩人「微妙」表情引起討論。知名Podcaster「敏迪選讀」粉專昨日發文比較高市早苗與美國總統川普、南韓總統李在明等各國首領時的反應，引發網友熱議。

「敏迪選讀」粉專昨日PO出高市早苗會見各國首領反應的影片，包括影片出現人物包括美國總統川普、南韓總統李在明、東帝汶總理古斯茂，最後才是習近平。

影片中可見，高市早苗在見到川普時最為激動，甚至興奮地跳了起來。見到李在明時，兩人微笑看起來相當真誠，高市甚至笑到眼睛都彎了起來。和古斯茂見面時，古斯茂紳士地輕吻高市的手，並與她擁抱，高市的眼睛也瞇成彎月形。

唯獨在見到習近平時，高市早苗雖然略帶微笑，但看起來相當僵硬，眼睛更是毫無笑意，看起來十分勉強，敏迪選讀也下了註解：「高市很努力了我看得出來。」

該則影片PO出後，目前有超過1000次留言與分享，有超過2萬人點讚。網友紛紛留言表示：「跟阿平握手沒翻白眼已經很有禮貌了」、「她的眼裡有刀」、「感覺得到她很努力做表情管理了」、「見習的噁心感好明顯」、「不失禮貌的微笑」、「她滿臉的忍耐」。

