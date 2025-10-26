為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    逾500萬人搶看！台灣1研發意外掀暴動 外國網友：保護台灣超重要！

    2025/10/26 21:23 即時新聞／綜合報導
    灣科學家研發出只需要20天就能生髮的精華液，意外引發大批國外網友熱議。示意圖，與本文無關。（資料照）

    灣科學家研發出只需要20天就能生髮的精華液，意外引發大批國外網友熱議。示意圖，與本文無關。（資料照）

    禿頭人士福音！知名東歐媒體《Nexta》近日分享一份研究，表示台灣科學家研發出只需要20天就能生髮的精華液，報導意外引發大批國外網友熱議，甚至有人笑稱「保護台灣比以往任何時候都更重要！」

    《Nexta》昨天（25日）在官方X平台分享消息：「禿頭問題掰掰！台灣科學家研發出一款只用20天就可以恢復毛髮的精華液！台灣的研究人員在老鼠身上測試了這個新配方，結果短短3週內無毛老鼠的身上重新長出毛髮！秘密在配方中所含的天然脂肪酸能刺激毛囊再生，卻不會刺激皮膚引起發炎。科學家表示這款菁華液安全無虞，正準備進入人體試驗。」

    該消息曝光後，意外引發熱烈討論，截至今晚8點30分已有超過500萬人觀看、上萬人按讚。留言區友人分享該消息出處，為一篇本月22日刊於權威期刊《細胞代謝》（Cell Metabolism）的研究報告，題為「脂肪細胞的脂解作用透過脂肪酸代謝訊號，活化上皮幹細胞以促進毛髮再生」（Adipocyte lipolysis activates epithelial stem cells for hair regeneration through fatty acid metabolic signaling）。

    其他外國網友紛紛表示，「有意思，這不是開玩笑的，我認識一位長輩總往自己頭上抹大量牛油，他跟我說這樣可以防止禿頭」、「禿頭男的福音」、「我非常需要這個酷東西」、「先別這麼興奮，在老鼠身上有效的方法未必對人類有效」。還有人笑稱，「保護台灣比以往任何時候都重要」、「台灣重要程度又上了一層樓」。

    《Nexta》指出，台灣的研究人員在老鼠身上測試了這個新配方，結果短短3週內無毛老鼠的身上重新長出毛髮。（圖翻攝自X：@nexta_tv）

    《Nexta》指出，台灣的研究人員在老鼠身上測試了這個新配方，結果短短3週內無毛老鼠的身上重新長出毛髮。（圖翻攝自X：@nexta_tv）

