羅浮宮世紀竊案2嫌落網！法國警方加速追捕在逃嫌犯

法國巴黎羅浮宮19日在光天化日下遭到搶劫，9件珍寶遭竊，其中8件下落不明。（路透）

震驚全球的法國羅浮宮「世紀竊案」調查出現重大突破！根據英國廣播公司（BBC）引述法國《巴黎人報》消息，負責偵辦的警方精銳單位已於25日晚間發動突襲，逮捕並羈押了2名涉嫌參與10月19日竊取法國王室珠寶的嫌犯。這場針對世界最著名博物館的大膽劫案，在國際矚目下，追捕行動正全面加速。

這起竊案被法國媒體形容為「世紀竊案」。案發當日，一個由4人組成的突擊隊，利用一輛配備吊臂的卡車接近羅浮宮外牆；竊賊們身穿「黃背心」並頭戴安全帽，偽裝成工作人員，接著操作吊臂升至「阿波羅長廊」（Galerie d'Apollon）的外窗。

他們擊破窗戶潛入這間專門展示法國王室珠寶的展廳後，使用砂輪機等破壞工具，在短時間內洗劫了多件無價國寶，其中包括曾為拿破崙三世之妻尤金妮皇后（Empress Eugénie）等法國君主所擁有的珍貴珠寶。

據報導，落網的2名嫌犯年約30多歲，來自巴黎北部的塞納-聖但尼省（Seine-Saint-Denis）。他們被懷疑就是當時4人突擊隊的成員。

這起案件由巴黎司法警察轄下最精銳的「反盜匪總隊」（BRB）與「打擊文化資產竊盜總隊」（OCBC）聯手偵辦。檢方已朝「集團竊盜」及「為實施犯罪而結社」等重罪方向展開調查。

