又有寵物疑遭熊吃掉！ 岩手縣柴犬失蹤 山中發現項圈及熊足跡

日本再度傳出民眾飼養的柴犬疑遭到熊襲帶走失蹤。示意圖，與本新聞無關。（合成圖）

日本又傳出有民眾飼養柴犬疑遭到熊叼走事件！今（26日）岩手縣住田町一處住宅民眾早上6點起來後發現栓在住宅外庭院的一隻柴犬消失，現場發現拖曳痕跡，接獲報案的獵人協會搜尋，在附近的山上發現熊的足跡還有柴犬項圈與鍊繩，不過目前還沒發現熊與柴犬身影。

綜合日本媒體報導，岩手縣住田町上有住一戶人家今早6點發現發現栓在住宅外庭院的一隻柴犬消失，這隻柴犬約70-80公分長，現場發現拖曳痕跡，接獲報案的獵人協會搜尋，接獲報案的獵人協會循著蹤跡，在約100公尺外的山上發現了熊的足跡，以及柴犬項圈跟鍊繩，拖曳痕跡一直延伸到山深處，但熊和柴犬至今仍未找到。

請繼續往下閱讀...

據主人表示，他在凌晨3點左右聽到了一隻不尋常的狗叫聲，儘管附近山區經常出現熊的蹤跡，但最近幾天沒有熊的目擊報告，在柴犬失蹤後，當地正在考慮設置陷阱。

這也是近日第二起疑似寵物遭熊襲事件，日本宮城縣大崎市一戶民宅將柴犬養在自家庭院，25日上午9時30分左右，一隻約50公分長柴犬被闖入的約80公分熊整隻叼走，庭院裡只剩下項圈和狗繩。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法