為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    又有寵物疑遭熊吃掉！ 岩手縣柴犬失蹤 山中發現項圈及熊足跡

    2025/10/26 17:25 即時新聞／綜合報導
    日本再度傳出民眾飼養的柴犬疑遭到熊襲帶走失蹤。示意圖，與本新聞無關。（合成圖）

    日本再度傳出民眾飼養的柴犬疑遭到熊襲帶走失蹤。示意圖，與本新聞無關。（合成圖）

    日本又傳出有民眾飼養柴犬疑遭到熊叼走事件！今（26日）岩手縣住田町一處住宅民眾早上6點起來後發現栓在住宅外庭院的一隻柴犬消失，現場發現拖曳痕跡，接獲報案的獵人協會搜尋，在附近的山上發現熊的足跡還有柴犬項圈與鍊繩，不過目前還沒發現熊與柴犬身影。

    綜合日本媒體報導，岩手縣住田町上有住一戶人家今早6點發現發現栓在住宅外庭院的一隻柴犬消失，這隻柴犬約70-80公分長，現場發現拖曳痕跡，接獲報案的獵人協會搜尋，接獲報案的獵人協會循著蹤跡，在約100公尺外的山上發現了熊的足跡，以及柴犬項圈跟鍊繩，拖曳痕跡一直延伸到山深處，但熊和柴犬至今仍未找到。

    據主人表示，他在凌晨3點左右聽到了一隻不尋常的狗叫聲，儘管附近山區經常出現熊的蹤跡，但最近幾天沒有熊的目擊報告，在柴犬失蹤後，當地正在考慮設置陷阱。

    這也是近日第二起疑似寵物遭熊襲事件，日本宮城縣大崎市一戶民宅將柴犬養在自家庭院，25日上午9時30分左右，一隻約50公分長柴犬被闖入的約80公分熊整隻叼走，庭院裡只剩下項圈和狗繩。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播