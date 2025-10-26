法國首例！12歲女童遭性侵肢解裝箱 27歲女兇嫌「終身監禁」

圖為被告達比亞．班基瑞德（Dahbia Benkired）。（圖：X/@CerfiaFR）

震驚全法國的巴黎12歲女童蘿拉·達維特（Lola Daviet）遭性侵肢解命案，24日迎來歷史性的判決。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，現年27歲的阿爾及利亞籍女兇嫌達比亞．班基瑞德（Dahbia Benkired），因犯下性侵、酷刑與謀殺等罪行，遭法院判處法國刑法中最嚴厲的刑罰——不得假釋的終身監禁，她也成為法國史上第一位被處以此最高刑罰的女性。

這起駭人聽聞的案件，發生於3年前的2022年10月。當時，年僅12歲的蘿拉在放學後失蹤，數小時後，她的遺體便被人在她自家公寓外的公共區域一個塑膠箱中發現。根據當時巴黎檢方的聲明，蘿拉的遺體慘遭肢解，死因為窒息與頸部壓迫。

請繼續往下閱讀...

警方調閱監視器畫面發現，蘿拉在當天下午3點15分，與兇嫌本基瑞一同進入公寓大樓，這也成了她的最後身影。不到兩小時後，監視器便拍到班基瑞德獨自一人，拖著沉重的行李箱與塑膠箱離開大樓。班基瑞德向警方供稱，她將蘿拉誘騙至位於同一棟大樓內、其姊姊的公寓，強迫她淋浴後，便對她「實施性侵與其他暴力行為，最終導致其死亡」，隨後將屍體藏於塑膠箱中。

儘管班基瑞德在法庭上，坦承其罪行「極其恐怖」，並在判決前請求原諒，但法官最終仍做出最嚴厲的判決。蘿拉的哥哥在判決後表示，家人對司法系統的回應感到滿意；母親則心碎地補充說：「即使這也換不回我們的蘿拉了。」

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

12歲女童蘿拉．達維耶（Lola Daviet）遇害案，震驚法國。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法