超近！3頭母子熊出沒北海道住宅區 嚇壞搭幼稚園巴士孩童

北海道浦河町荻伏町的一處住宅區，21日上午出沒3頭棕熊母子。（圖擷取自@yanagi_1984 社群平台「X」，本報合成）

日本各地頻傳野生熊隻出沒，位於北海道浦河町荻伏町的一處住宅區，日前突然出現3頭棕熊母子，在民宅附近悠哉閒晃，停靠在距離牠們不遠處的一輛幼稚園巴士，車上幼童們目睹熊出沒，當場嚇得尖叫連連，所幸3頭熊並未繼續靠近巴士或攻擊路人，而是一起快速跑過馬路離開現場。

綜合日媒報導，這起事件發生在21日上午8點半左右，一輛載著師生去上學的幼稚園巴士，駕駛行駛到一半，發現在巴士身後不遠處出現3頭熊。根據成年乘客拍下的影片顯示，3頭熊緩緩走過幾棟民宅附近，等走到十字路口後，突然開始狂奔過馬路，不遠處還可以看到一名路人走過，車上學童目睹此景，害怕得不斷發出充滿恐懼的尖叫聲。駕駛則在當下立即通報警方。

根據警方調查，母熊體長約1.5米，2隻小熊則約1米，當地也因為這起事件，被警方發布熊出沒警報，提醒民眾外出務必注意安全。另外，昨（22）日北海道岩見澤市則傳出，一間養雞場遭到熊入侵，導致多數設施損毀、17隻雞隻死亡，警方從熊的足跡推測是1隻棕熊所為，已在周邊設置陷阱警戒。

