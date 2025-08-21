為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日本棕熊頻攻擊人！ 獵人揭保命守則：切記別喊「喂」

    日本各地接連傳出棕熊攻擊人類。（路透）

    日本各地接連傳出棕熊攻擊人類。（路透）

    2025/08/21 22:34

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年以來，日本各地接連傳出棕熊攻擊人類的事故，從岩手縣老婦慘遭闖入民宅的熊襲擊，到北海道知床半島登山客遭咬身亡，甚至東京市區都有民眾目擊熊蹤。隨著熊的棲息地與人類活動範圍界線日漸模糊，資深獵人提醒，野外遇到熊務必冷靜，切記別喊「喂」，否則恐讓熊誤以為是呼喚而靠近。

    根據日媒《NEWSポストセブン》報導，北海道狩獵協會砂川分部長直言，部分遊客的輕率行為，恐讓人熊衝突風險升高，「只有觀光客才會從車窗伸手餵食野生熊，當地人絕不會這麼做！」他強調，野生熊是聰明的動物，一旦嘗過人類投餵的食物或接觸垃圾，便會將「人類」與「食物」劃上等號，增加主動靠近人類聚集地、甚至攻擊的風險。

    北海道更於2022年修訂《自然公園法》，明訂靠近或餵食棕熊可處最高30萬日圓（約新台幣6.2萬元）罰金，藉此降低衝突風險。

    這位獵人指出，沒有任何防護裝備，就進入熊出沒頻繁的山區，堪稱相當魯莽。他以北海道電力公司的例子說明：「電力公司人員巡檢輸電線路時，一定會安排獵人隨行，因為他們的工作假設『這裡一定有熊』，安全措施自然要做到位。」他提醒，登山愛好者應事先查詢熊活動情報，並攜帶驅熊噴霧等防護工具。

    針對野外與棕熊近距離遭遇的情境，這名資深獵人強調，保持冷靜是活命的關鍵。他指出，絕對不要大喊「喂」（おーい），因為棕熊本身也會發出相同的叫聲，反而可能吸引棕熊靠近；若需要驅趕，應該用「走開」、「退後」等清楚的人類語言。至於使用汽車喇叭、煙火或巨大聲響試圖驅逐，更是萬萬不可，過去就曾有案例，熊因驚恐被激怒，直接打破車窗把駕駛拖出咬死。他強調，與熊對峙時，絕不能驚擾或挑釁，應冷靜觀察牠的行動，讓牠自然返回山林，這才是保命的不二法門。

    報導同時揭露，負責熊隻驅除與監控的獵人們，日薪僅約8000日圓（約新台幣1650元），甚至沒有勞災保險，卻長期在高風險環境下工作。有獵人直言，駐守現場「半是為了保護他人，半是出於使命感」，但缺乏合理保障，也讓這份高風險工作問題浮上檯面。

