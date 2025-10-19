他整理「2025日本熊出沒紀錄」 地圖近乎全紅畫面轟動日網

有日本網友整理，今年有發現熊出沒的城市、城鎮和村莊的通報，結果讓日本地圖呈現一大片怵目驚心的紅色。（圖擷取自@L_yukisuki 社群平台「X」）

日本野生熊隻近年活動範圍倍增，今年（2025）各地目擊熊出沒、攻擊人等相關事件通報，更是累積超過百起，傷亡人數已創歷史新高，且還在持續攀升中，熊害災情也讓日本中央與地方政府嚴肅以待。有日本網友整理，今年有發現熊出沒的城市、城鎮和村莊的通報，結果讓日本地圖呈現一大片怵目驚心的紅色，畫面引爆全網轟動。

社群平台「X」（前Twitter）名為「える」的日本網友，昨（18）日下午分享一張日本地圖，只見日本的北海道、東北地區、關東地區、中部地區、近畿地區、中國地區到四國地區，都有地方被塗上紅色，僅有九州地區、離島等區域留白。原PO解釋，紅色區塊代表2025年1月至10月，當地市、町或村有人目擊熊出沒的紀錄。

圖文曝光後，吸引超過1000多萬人次瀏覽，駭人畫面令不少網友被嚇得倒抽一口氣，「快制霸日本了」、「日本真的快變成熊熊國度」、「以信長之野望來說，野熊已經就任征夷大將軍了」、「我開始好奇『不要捕殺熊』的投訴是從哪裡來的」、「可以換個方式理解，紅色區塊是當地獵人被搞到不想做事的區塊」、「如果會捕食人類的野生動物，活動範圍已擴展到如此大，我認為政府應該將牠們列為被頭號驅逐對象」。

另外，除遠離日本本島的沖繩等群島，九州地區7個縣市沒有任何一起熊出沒通報，也成為熱烈討論話題。有人推測，是九州當地獵人過去有計畫性地驅除熊隻，加上有關門海峽阻隔，因此讓環境省在2012年宣告熊在當地滅絕；也有人笑說，目前僅剩「熊本熊」能在九州各地自由移動，若想看到野生亞洲黑熊，只能去到更南邊的台灣。

綜合日媒報導，日本專家、資深獵人指出，過去大多數在10月就會進入冬眠的野生熊隻，近來頻頻往人群靠近，推測是山裡食物匱乏導致，呼籲民眾外出記得攜帶熊鈴、防熊噴霧。日本政府則在上月修改《鳥獸保護管理法》，明定在特定條件下，地方政府可判斷後委託獵人於住宅密集區使用獵槍，對熊隻等野生動物進行「緊急狩獵」。

