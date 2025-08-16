北海道吃人棕熊必須死原因曝 內行人曝「這一物」退熊有效

網友的投稿指出只要吃過人類的棕熊必須獵殺，因為吃過人肉的棕熊，絕對會再次吃人，因為吃過人肉的棕熊，會學到一件事，人類軟弱、好狩獵又跑的慢，人肉又比其他野生動物還鮮嫩美味。示意圖。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道近日再度傳出棕熊襲擊人類事件，疑似犯案的棕熊則已遭獵人擊斃。臉書粉專「在日本的庶民生活」分享網友的投稿，指出只要吃過人類的棕熊就必須獵殺，因為吃過人肉的棕熊，絕對會再次吃人，因為吃過人肉的棕熊，會學到一件事，人類軟弱、好狩獵又跑的慢，且人肉又比其他野生動物還鮮嫩美味。

臉書粉專「在日本的庶民生活」分享網友的投稿表示，北海道那隻（攻擊人的）是棕熊，比黑熊大，也更兇殘，歷史上多數重大熊襲傷亡事件幾乎都是棕熊做的。胸口有白V的黑熊稱為亞洲黑熊，並非台灣獨有（台灣黑熊算是亞洲黑熊的小分支），日本也有，除非被激怒或護幼熊，否則基本不會主動攻擊人類。

網友指出，至於熊鈴有沒有用？日本的本州主要都是亞洲黑熊，雖然也有傷人紀錄，但通常不主動攻擊人，聽到熊鈴也會避開，棕熊主要出沒在日本北部的北海道，熊鈴類似打草驚蛇，提醒熊和野生動物，有人類接近，避免雙方面對面互相驚嚇，通常亞洲黑熊聽到後，會主動迴避，除非人類很接近熊窩或幼熊，但是，如果是北海道棕熊，那就像是你對流氓狂按喇叭，尤其棕熊進食時，會徹底激怒棕熊；目前比較有效還是防熊噴霧 ，一種類似辣椒水、胡椒噴霧強化版的噴霧，會刺激熊的眼睛和鼻子，暫時逼退熊。

網友續指，這時又分了，亞洲黑熊通常被噴嚇退就不敢靠近了，北海道棕熊只會暫時撤離，等緩過來，就用靈敏嗅覺追蹤回來伺機報復，所以遇到棕熊，最好就是噴了逼退後，立即下山撤退到人群密集處。

網友補充，只要吃過人類的棕熊，必須獵殺，因為吃過人肉的棕熊，絕對會再次吃人；對於吃過人肉的棕熊，會學到一件事，人類軟弱、好狩獵又跑的慢，人肉又比其他野生動物還鮮嫩美味。

網友直言，前面雖然提到都是棕熊，但其實黑熊也有熊襲事件，只是相對少很多，性質也沒棕熊惡劣；還有就是，日本棕熊個體在當地其實也有分級，最低級的，就是不會主動接近人類，通常是沒經驗的未成年熊，相對沒成年熊大膽和高攻擊性，其他分級都至少會尾隨人類；至於棕熊警報分三級，今年北海道當地發布的就是最高級，也是最嚴重的警報。

