跳起來抓臉！熊襲人罕見驚悚影像曝 專家分析為何先打臉

日本近日熊襲事件頻傳，至少已經造成6人死亡，是15年來新高，除了在山林外，也出現多起在街道上遭到熊襲事件，昨（8日）秋田縣大仙市1名80多歲老婦在街道上遭到黑熊攻擊，監視器罕見紀錄到襲擊瞬間，專家分析這次罕見影像。

綜合日本媒體報導，秋田縣大仙市長野地區1名82歲老婦昨上午7點在街道遭到熊襲，監視器罕見紀錄到攻擊瞬間，只見老婦在馬路上散步時，1頭體長約80公分長的黑熊從後面衝出，跳起來抓傷老婦臉部，老婦尖叫躲避，隨後熊又再次撲向她，準備進行第二次攻擊時，熊隻不明原因停止動作，隨後朝一旁鐵軌跑去，消失在畫面中。

有1輛車經過將老婦載上車，到附近便利商店報警送醫，老婦滿臉是血，臉部縫了6針，她心有餘悸表示：「我當時正走在人行道左側，牠突然從右側鐵軌方向跑來。我還沒反應過來，牠就抓傷我的臉。我大喊：『哦不，是熊！』牠就跑開了，朝鐵軌跑去。」

日本黑熊研究所所長米田一彥根據影片分析，熊平常攻擊的時候會更凶狠一些，但是這次在我看來，牠好像只是在玩耍而已。

黑熊攻擊老婦第一瞬間是攻擊臉部，米田一彥指出，熊攻擊時基本會瞄準你的臉，抓傷你，並試圖咬你的鼻子，所以保護臉部非常重要。

