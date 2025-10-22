為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    示好APEC碰面！ 南韓總統室：願與高市早苗積極交流

    2025/10/22 10:59 即時新聞／綜合報導
    南韓總統李在明（左）21日在社群發文向日本新任首相高市早苗（右）祝賀，兩人有望在APEC慶州峰會上會晤。（美聯社、彭博資料照）

    南韓總統李在明（左）21日在社群發文向日本新任首相高市早苗（右）祝賀，兩人有望在APEC慶州峰會上會晤。（美聯社、彭博資料照）

    日本自民黨總裁高市早苗21日在國會首相指名選舉中贏得多數，成為日本首位女性首相。對此，南韓總統室發言人姜由楨同天表示，韓方願與日本新內閣保持積極、建設性的交流，期待透過即將在南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）領導人非正式會議為契機，促成韓日領袖會談。

    韓聯社報導，姜由楨表示，韓日兩國領導人一直在交流互信的基礎上推動雙邊關係良好發展。韓方在韓日關係問題上的基本立場一貫且明確，即保持雙邊關係發展趨勢，不斷深化交流與合作。

    據悉，高市早苗將出席APEC慶州峰會。談及韓日領導人是否將藉此機會舉行會談，姜由楨稱，雙方正在協調相關事宜，韓方對此持積極態度。

    另據南韓總統室消息，南韓總統李在明21日在社群媒體臉書發文向高市早苗祝賀，他強調，期待在即將舉行的APEC慶州峰會上與高市首相會面，展開建設性對話。

    日本自民黨總裁高市早苗21日在臨時國會眾議院和參議院首相指名選舉中均勝出，當選日本第104任首相。

    高市早苗與安倍派「清和政策研究會」關係密切，為黨內保守派代表人物之一。她主張修改憲法第9條、提升自衛隊角色、擴大科技與產業振興政策，理念上延續安倍晉三「積極和平主義」與「自由開放印太」戰略，被外界視為「安倍路線繼承者」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播