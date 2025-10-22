示好APEC碰面！ 南韓總統室：願與高市早苗積極交流

南韓總統李在明（左）21日在社群發文向日本新任首相高市早苗（右）祝賀，兩人有望在APEC慶州峰會上會晤。（美聯社、彭博資料照）

日本自民黨總裁高市早苗21日在國會首相指名選舉中贏得多數，成為日本首位女性首相。對此，南韓總統室發言人姜由楨同天表示，韓方願與日本新內閣保持積極、建設性的交流，期待透過即將在南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）領導人非正式會議為契機，促成韓日領袖會談。

韓聯社報導，姜由楨表示，韓日兩國領導人一直在交流互信的基礎上推動雙邊關係良好發展。韓方在韓日關係問題上的基本立場一貫且明確，即保持雙邊關係發展趨勢，不斷深化交流與合作。

據悉，高市早苗將出席APEC慶州峰會。談及韓日領導人是否將藉此機會舉行會談，姜由楨稱，雙方正在協調相關事宜，韓方對此持積極態度。

另據南韓總統室消息，南韓總統李在明21日在社群媒體臉書發文向高市早苗祝賀，他強調，期待在即將舉行的APEC慶州峰會上與高市首相會面，展開建設性對話。

日本自民黨總裁高市早苗21日在臨時國會眾議院和參議院首相指名選舉中均勝出，當選日本第104任首相。

高市早苗與安倍派「清和政策研究會」關係密切，為黨內保守派代表人物之一。她主張修改憲法第9條、提升自衛隊角色、擴大科技與產業振興政策，理念上延續安倍晉三「積極和平主義」與「自由開放印太」戰略，被外界視為「安倍路線繼承者」。

