    「雙普二會」已生變？ 川普坦言：不想浪費時間

    2025/10/22 07:44 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普21日表示，原本計畫的「雙普二會」已被暫時擱置，原因是他不想「浪費時間」。（法新社）

    美國總統川普、俄羅斯總統普廷「雙普二會」原先有望在下週登場，不過近期卻傳出在美國務卿魯比歐與俄國外長拉夫羅夫通話後會談生變。美國總統川普21日表示，原本計畫的「雙普二會」已被暫時擱置，原因是他不想「浪費時間」。

    綜合外媒報導，先前魯比歐在與拉夫羅夫通話後，認為莫斯科在烏俄停戰上仍停留在「極端立場」，使得會談「觸礁」。川普21日表示：「我不想開一場沒有意義的會，我不想浪費時間，所以我們就看看接下來會怎麼發展吧。」

    川普也暗示，未來仍有可能和普廷會面，但這已經不再是首要任務，川普對媒體說：「我們會在接下來兩天內通知大家我們的安排。」

    針對「雙普二會」，克里姆林宮方面也不急於讓普廷再次與川普會面。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）21日僅表示，會面前需要做好認真的準備工作。

    烏克蘭總統澤倫斯基21日則在每日例行演說中提到，在美國拒絕向烏克蘭提供戰斧巡弋飛彈之後，俄羅斯對於外交的興趣就降低了，這代表烏克蘭擁有遠程進攻能力本身或許是實現和平所不可或缺的關鍵。

