    國際

    羅浮宮珍寶驚天竊案 法國檢察官估財損達31億

    2025/10/22 07:07
    負責調查此案的法國檢察官21日表示，這起竊案造成財損估計達到8800萬歐元（約新台幣31.3億）。圖為在此次竊案中失竊的瑪麗-艾蜜莉王后（Queen Marie-Amelie）與奧坦絲王后（Queen Hortense）藍寶石珠寶套組的冠冕、項鍊及耳環。（法新社）

    法國巴黎羅浮宮19日遭到蒙面竊賊搶劫，拿破崙和約瑟芬皇后等相關珠寶收藏，包括項鍊、胸針及王冠等9件珍寶，而在逃亡過程中，「尤金妮后冠」被竊賊遺落在博物館外，目前仍有8件珍寶不知去向。此竊案舉世關注。負責調查此案的法國檢察官21日表示，這起竊案造成財損估計達到8800萬歐元（約新台幣31億3456萬元）。

    綜合外媒報導，負責主導調查的巴黎檢察官貝庫奧（Laure Beccuau）21日表示，從被盜珠寶本身的金錢價值來看，估計價值達到8800萬歐元，但這項預估財損並未將其歷史價值算入。

    貝庫奧強調，如果竊賊起歹念、想熔化珠寶藉此銷贓，變現金額將會低於該數目，然而此次竊案損失在經濟層面上固然重大，但與竊案所造成的歷史性損害相比，仍然微不足道。

    貝庫奧證實，有4人參與19日這起竊盜案，當局正在分析犯案現場發現的指紋，目前約有100名調查人員參與追緝嫌犯與尋回珠寶等行動，調查人員正仔細檢查羅浮宮周圍及巴黎主要道路的監視器畫面，尋找這4名竊賊騎車逃逸後的蹤跡。

    蒙面竊賊總共盜走9件19世紀法國王室珍寶，但在逃亡過程中，「尤金妮后冠」（Empress Eugénie's crown）被竊賊遺落在博物館外。據現場調查，后冠部分鑽石與金屬結構出現扭曲、脱落等情況。

