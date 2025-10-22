羅浮宮珍寶失竊　法國檢察官：財損估達8800萬歐元

法國羅浮宮博物館（Louvre Museum）19日遭賊竊闖入並偷走多件珠寶館藏，一名巴黎檢察官今天表示，這起膽大包天的竊案造成財損估達8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元）。

法新社報導，巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）告訴法國RTL廣播電台說，羅浮宮博物館館長預估的財損是這個數目，不過，如果竊賊「起歹念想熔化珠寶」銷贓，變現金額將會低於該數目。

法國文化部日前表示，以下8件物品確認遭竊：瑪麗-艾蜜莉王后（Queen Marie-Amelie）與奧坦絲王后（Queen Hortense）珠寶套組的冠冕、瑪麗-艾蜜莉王后與奧坦絲王后藍寶石珠寶套組的項鍊、瑪麗-艾蜜莉王后與奧坦絲王后藍寶石珠寶套組的一只耳環、法蘭西皇帝拿破崙（Napoleon）妻子瑪麗-路易絲皇后（Empress Marie-Louise）套組的祖母綠項鍊、瑪麗-路易絲套組的一對祖母綠耳環、被稱為聖物匣式胸針的胸針、拿破崙三世（Napoleon III）之妻尤吉尼皇后（Empress Eugenie）的冠冕，及尤吉尼皇后的大型蝴蝶結胸衣飾（胸針）。

蒙面竊賊總共盜走9件19世紀王室珠寶，但逃離時遺落尤吉尼皇后的后冠，導致這件珍品受損。根據羅浮宮網站，這頂后冠鑲有1354顆鑽石和56顆祖母綠寶石。

貝庫歐證實有4人參與19日竊盜案，並表示當局正在分析犯案現場發現的指紋。

調查人員正仔細檢查羅浮宮周圍及巴黎主要道路的監視器畫面，尋找這4名竊賊蹤跡。他們犯案後騎乘摩托車逃逸。

法國官員表示已出動一組60人調查團隊處理此案，初步研判是犯罪集團精心策劃和執行這起竊盜案。

這起案件再度引發外界熱議法國博物館維安不足，法國司法部長達馬南（Gerald Darmanin）坦言羅浮宮維安確實有漏洞。

內政部長努涅斯（Laurent Nunez）指出，這起竊案過程僅短短7分鐘，據信是經驗老道的團隊所為，有可能是「外國人」。（編譯：洪(啟)原）1141022

