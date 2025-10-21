為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    獨赴日本新潟山區練跑 紐西蘭男被2熊襲擊「右手骨瞬間碎裂」

    2025/10/21 19:32 即時新聞／綜合報導
    一名住在日本多年的紐西蘭男子，近期獨自前往新潟縣山區練跑，未料遭到2隻亞洲黑熊襲擊。示意圖。（資料照，歐新社）

    一名住在日本多年的紐西蘭男子，近期獨自前往新潟縣山區練跑，未料遭到2隻亞洲黑熊襲擊。示意圖。（資料照，歐新社）

    日本今年多地頻傳目睹熊出沒、襲人事件，根據環境省統計資料顯示，野生熊隻造成的傷亡人數已創歷史新高，嚴重熊害引發各界關注。一名住在日本多年的紐西蘭男子，近期獨自前往新潟縣山區練跑，未料遭到2隻亞洲黑熊襲擊，右手臂骨頭更當場被咬裂噴血，所幸他保持冷靜與其對峙，最終從熊口驚險逃脫。

    綜合外媒報導，這起事件發生在今年10月初，來自紐西蘭的32歲男子哈洛蘭（Billy Halloran）受訪時透露，自己住在日本新潟縣已有3年，在被攻擊前從未看過野生熊隻。哈洛蘭回憶，為了準備馬拉松比賽，獨自前往新潟縣妙高市的一處山區進行訓練，不料返家途中，他在自己非常熟悉的森林內被2隻亞洲黑熊襲擊。

    根據哈洛蘭的描述，這2隻亞洲黑熊體型目測有60至70公斤，當時雙方距離約20公尺，他銘記在野外遇到熊，絕對不能在牠們面前轉身逃跑，於是將身體小心慢慢往後退，並耐心等到2隻熊的身影消失在森林小徑為止。哈洛蘭表示，正當他放下警戒，準備持續從那條小徑離開時，其中一隻熊突然折返回來，並直直往他的方向火速衝過來。

    哈洛蘭透露，由於彼此的距離很近，他緊急發出大聲吼叫，以及盡可能讓自己身形看起來很巨大，試圖嚇跑黑熊，然而對方衝過來攻擊他，而他為了避免頭部被重擊，立即用右手臂擋住臉，結果被熊狠狠咬住，並感受到骨頭被當場咬碎。後來黑熊企圖攻擊哈洛蘭的腿，但他努力站起來與黑熊對峙，直到黑熊轉身跑進一旁的灌木叢為止。

    儘管哈洛蘭被黑熊攻擊到全身血流不止，但他仍維持清楚意識，並一邊撥打電話給妻子報平安，一邊慢慢步行1公里左右抵達山腳下，並被救護車緊急送醫救治，經過3次手術治療，目前手臂已順利被接回，不過仍需留院觀察。哈洛蘭表示，自己真的非常幸運，同時強調他不會因為遇到這種事，就放棄去山區進行跑步訓練的習慣。

    相關新聞請見：

    日本棕熊頻攻擊人！ 獵人揭保命守則：切記別喊「喂」
    北海道吃人棕熊必須死原因曝 內行人曝「這一物」退熊有效


    日本和尚「滿身肌肉」仍不敵熊襲 生死瞬間被愛犬救回一命


    他整理「2025日本熊出沒紀錄」 地圖近乎全紅畫面轟動日網

    日本今年多地頻傳目睹熊出沒、襲人事件，根據環境省統計資料顯示，野生熊隻造成的傷亡人數已創歷史新高。（資料照，路透）

    日本今年多地頻傳目睹熊出沒、襲人事件，根據環境省統計資料顯示，野生熊隻造成的傷亡人數已創歷史新高。（資料照，路透）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播