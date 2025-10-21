獨赴日本新潟山區練跑 紐西蘭男被2熊襲擊「右手骨瞬間碎裂」

一名住在日本多年的紐西蘭男子，近期獨自前往新潟縣山區練跑，未料遭到2隻亞洲黑熊襲擊。示意圖。（資料照，歐新社）

日本今年多地頻傳目睹熊出沒、襲人事件，根據環境省統計資料顯示，野生熊隻造成的傷亡人數已創歷史新高，嚴重熊害引發各界關注。一名住在日本多年的紐西蘭男子，近期獨自前往新潟縣山區練跑，未料遭到2隻亞洲黑熊襲擊，右手臂骨頭更當場被咬裂噴血，所幸他保持冷靜與其對峙，最終從熊口驚險逃脫。

綜合外媒報導，這起事件發生在今年10月初，來自紐西蘭的32歲男子哈洛蘭（Billy Halloran）受訪時透露，自己住在日本新潟縣已有3年，在被攻擊前從未看過野生熊隻。哈洛蘭回憶，為了準備馬拉松比賽，獨自前往新潟縣妙高市的一處山區進行訓練，不料返家途中，他在自己非常熟悉的森林內被2隻亞洲黑熊襲擊。

根據哈洛蘭的描述，這2隻亞洲黑熊體型目測有60至70公斤，當時雙方距離約20公尺，他銘記在野外遇到熊，絕對不能在牠們面前轉身逃跑，於是將身體小心慢慢往後退，並耐心等到2隻熊的身影消失在森林小徑為止。哈洛蘭表示，正當他放下警戒，準備持續從那條小徑離開時，其中一隻熊突然折返回來，並直直往他的方向火速衝過來。

哈洛蘭透露，由於彼此的距離很近，他緊急發出大聲吼叫，以及盡可能讓自己身形看起來很巨大，試圖嚇跑黑熊，然而對方衝過來攻擊他，而他為了避免頭部被重擊，立即用右手臂擋住臉，結果被熊狠狠咬住，並感受到骨頭被當場咬碎。後來黑熊企圖攻擊哈洛蘭的腿，但他努力站起來與黑熊對峙，直到黑熊轉身跑進一旁的灌木叢為止。

儘管哈洛蘭被黑熊攻擊到全身血流不止，但他仍維持清楚意識，並一邊撥打電話給妻子報平安，一邊慢慢步行1公里左右抵達山腳下，並被救護車緊急送醫救治，經過3次手術治療，目前手臂已順利被接回，不過仍需留院觀察。哈洛蘭表示，自己真的非常幸運，同時強調他不會因為遇到這種事，就放棄去山區進行跑步訓練的習慣。

A Japanese bear has attempted to gobble up a Kiwi in Niigata Prefecture. Billy Halloran from Auckland has had his arm snapped and was scratched all over in the altercation. Read ↓. ???????? ???????? ???? ????️ https://t.co/nZGI9QVKa1 — Cole Cameron （@colecameron） October 19, 2025

