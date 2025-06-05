日本和尚「滿身肌肉」仍不敵熊襲 生死瞬間被愛犬救回一命

日本新潟縣全身充滿結實肌肉的和尚吉原東玄，日前遭野熊襲擊，危及時刻愛犬挺身而出，讓他撿回一命。（圖擷取自「TeNY新潟一番ニュース」YouTube）

2025/06/05 22:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人喜歡用「肌肉不會背叛你」這句話，來勉勵自己或他人保持運動習慣，還聲稱能在關鍵時刻保護生命安全。然而，日本一名全身充滿壯碩肌肉的和尚，日前到山區散步時被野熊襲擊，卻無法擊退狠咬自己的熊隻，危及時刻，愛犬挺身而出，才讓他撿回一命。

綜合日媒報導，位於日本新潟縣五泉市的「永谷寺」，相傳建立於西元1504年，是一座歷史悠久的古老寺廟，現任住持為45歲的吉原東玄，近期他與愛犬遭遇的一起事件，成為日本網路的熱門話題。事件發生在今年5月29日上午，吉原東玄當天帶著愛犬米格魯Chiko（チコ）到寺廟附近的登山道散步，未料突然遭遇野熊攻擊。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，吉原東玄平時固定鍛鍊身體、甚至還曾參加健美比賽，全身上下都擁有非常健壯的肌肉，然而即便他有著一身肌肉，面對一頭約1.6公尺高的野熊攻擊，卻只能束手無策。吉原東玄回憶，當他發現野熊身影時，牠已用極快的速度朝自己猛撲過來，並狠狠將他一拳打暈在地，當下他感到既懊惱又無力，覺得自己即將命喪熊口。

生死存亡之際，僅1歲大的米格魯Chiko，無懼比自己體型還巨大的野熊，不斷朝著牠大聲吼叫，讓野熊攻擊氣勢銳減，不但鬆開咬住吉原東玄的動作，還轉身往深山裡跑，Chiko見狀，立即一邊吠叫、一邊追上去。吉原東玄坦言，Chiko追著熊進到山裡後就不見蹤影，讓他一度擔憂Chiko遇害，所幸半小時後Chiko就平安無事跑回寺廟。

報導指出，吉原東玄送醫治療後，確認右肩脫臼、韌帶受傷，所幸傷勢並不危及生命，僅需靜養一段時間。吉原東玄透露，Chiko其實是一隻被人棄養的可憐狗狗，據說是因為前飼主嫌棄Chiko叫聲太吵，自己好心收養牠，卻完全沒想到有朝一日，會被Chiko的叫聲救回一命，英勇舉動讓他更加疼愛Chiko，並終身把牠視為「救命恩犬」。

截至今年5月30日，新潟縣政府收到約180起熊出沒的通報，目前已發布「熊出沒警告」，呼籲民眾避免單獨出行、隨身攜帶熊鈴等防身道具。另外，米格魯（又稱小獵犬、獵兔犬）運動力佳、嗅覺敏銳又警覺性高，最早是被人類培育成獵犬，還因為吠聲高亢而擁有「森林之鈴」的外號，平時個性活潑愛玩，對飼主十分忠誠。

吉原東玄平時固定鍛鍊身體、甚至還曾參加健美比賽，全身上下都擁有非常健壯的肌肉，然而即便他有著一身肌肉，面對一頭約1.6公尺高的野熊攻擊，卻只能束手無策。（圖擷取自「TeNY新潟一番ニュース」YouTube）

吉原東玄透露，Chiko被前飼主嫌棄叫聲太吵而棄養牠，自己好心收養牠，卻完全沒想到有朝一日會被Chiko的叫聲救回一命，自己終身把牠視為「救命恩犬」。（圖擷取自「TeNY新潟一番ニュース」YouTube）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法