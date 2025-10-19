烏國攻擊全球最大天然氣廠 俄羅斯被迫暫停接收哈薩克天然氣

俄羅斯奧倫堡州一座大型天然氣處理廠遭到烏克蘭無人機攻擊，迫使俄羅斯暫停接收哈薩克的天然氣。（路透資料照）

哈薩克能源部今天表示，俄羅斯奧倫堡州（Orenburg）一座大型天然氣處理廠稍早遭到烏克蘭無人機攻擊後，被迫暫停接收哈薩克的天然氣。

路透社報導，這座天然氣處理廠的規模堪稱全球最大。奧倫堡州長索倫采夫（Yevgeny Solntsev）稍早表示，該廠部分區域受損，主要是無人機攻擊導致園區內一座廠房起火，暫尚無人員傷亡通報。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯媒體工商日報（Kommersant）引述廠方說法報導，火勢隨後已經撲滅。

烏克蘭出面證實對奧倫堡州這座天然氣處理廠及薩馬拉州（Samara）一座煉油廠發動攻擊。自去年8月以來，烏克蘭持續加強攻擊俄羅斯煉油廠及其他能源設施，試圖干擾俄國燃料供應，並削弱莫斯科的戰爭財源。

烏克蘭軍方表示，相關設施現場曾發生爆炸並引發火勢。這是首次有媒體披露奧倫堡這座天然氣處理廠遭遇空襲。

隸屬俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）的這座設施，天然氣年處理量達到450億立方公尺，處理來自奧倫堡油氣田以及哈薩克卡拉恰加納克（Karachaganak）油田的凝析油。

哈薩克能源部指出，Gazprom已通報這次突發事件，但尚未說明廠區受損詳情和全面復工的預估時程。

薩馬拉州長費多里謝夫（Vyacheslav Fedorishchev）透過社群媒體表示，當地防空系統昨夜啟動、攔截烏克蘭無人機，當地一座機場和行動網路服務一度暫停運作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法