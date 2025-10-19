為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    烏國攻擊全球最大天然氣廠 俄羅斯被迫暫停接收哈薩克天然氣

    2025/10/19 22:30 中央社
    俄羅斯奧倫堡州一座大型天然氣處理廠遭到烏克蘭無人機攻擊，迫使俄羅斯暫停接收哈薩克的天然氣。（路透資料照）

    俄羅斯奧倫堡州一座大型天然氣處理廠遭到烏克蘭無人機攻擊，迫使俄羅斯暫停接收哈薩克的天然氣。（路透資料照）

    哈薩克能源部今天表示，俄羅斯奧倫堡州（Orenburg）一座大型天然氣處理廠稍早遭到烏克蘭無人機攻擊後，被迫暫停接收哈薩克的天然氣。

    路透社報導，這座天然氣處理廠的規模堪稱全球最大。奧倫堡州長索倫采夫（Yevgeny Solntsev）稍早表示，該廠部分區域受損，主要是無人機攻擊導致園區內一座廠房起火，暫尚無人員傷亡通報。

    俄羅斯媒體工商日報（Kommersant）引述廠方說法報導，火勢隨後已經撲滅。

    烏克蘭出面證實對奧倫堡州這座天然氣處理廠及薩馬拉州（Samara）一座煉油廠發動攻擊。自去年8月以來，烏克蘭持續加強攻擊俄羅斯煉油廠及其他能源設施，試圖干擾俄國燃料供應，並削弱莫斯科的戰爭財源。

    烏克蘭軍方表示，相關設施現場曾發生爆炸並引發火勢。這是首次有媒體披露奧倫堡這座天然氣處理廠遭遇空襲。

    隸屬俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）的這座設施，天然氣年處理量達到450億立方公尺，處理來自奧倫堡油氣田以及哈薩克卡拉恰加納克（Karachaganak）油田的凝析油。

    哈薩克能源部指出，Gazprom已通報這次突發事件，但尚未說明廠區受損詳情和全面復工的預估時程。

    薩馬拉州長費多里謝夫（Vyacheslav Fedorishchev）透過社群媒體表示，當地防空系統昨夜啟動、攔截烏克蘭無人機，當地一座機場和行動網路服務一度暫停運作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播