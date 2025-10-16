手發白還不放！ 川普、馬克宏握手長達27秒 網笑「死亡之握」

美國總統川普跟法國總統馬克宏異常的握手時間，引來全球媒體及網友關注。（歐新社資料照）

埃及加薩和平峰會齊聚各國領袖，美國總統川普（Donald Trump）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）異常的握手畫面，引來世界各國媒體與網友關注，由於時間長達27秒，川普甚至把馬克宏的手握到都發白了，有網友笑稱這是「死亡之握」。

綜合媒體報導，這不是川普跟馬克宏第一次有這麼奇怪的握手了，兩人在2017年的握手長達29秒，目前仍未被打破，當時馬克宏緊緊握住川普的手，儘管川普試圖擺脫，但馬克宏仍堅持撐下去。

請繼續往下閱讀...

2018年6月，美法兩國總統在G7峰會上再次會面，並多次握手，其中一次握手特別用力，在川普的手上留下了馬克宏拇指的痕跡；2024年12月，川普與馬克宏在巴黎聖母院重新開放之際碰面，進行了10秒的緊握握手，隨後擁抱在一起。

埃及加薩和平峰會長達27秒的握手影片在社群平台上瘋傳，有網友笑稱「這是腕力比賽」、「外交版WWE（世界摔角娛樂）」。知名網紅「姆士捲」覺得「不能只有他看到」並PO在臉書粉專，留言區網友除了笑翻稱「最後的疼愛是手放開」、「名副其實的死亡之握」、「川普表示：我全都要！」、「大力金鋼掌」外，也有人懷疑馬克宏是不是濕氣很重、腎、肝不好、血液循環有問題，才握一下就發白。

