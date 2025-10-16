中國犯罪集團操控詐騙簡訊 在美國3年獲利306億

中國犯罪集團在美國利用詐騙簡訊，過去3年獲利逾10億美元。（示意圖，美聯社檔案照）

美國的詐騙簡訊無所不在，「你在高速公路的通行費已逾期未繳」，或是「你有美國郵政管理局（U.S. Postal Service）的費用未付」、「你積欠紐約市財政局罰款未繳」等，這些簡訊都是誘騙受害者交出信用卡資料的詭計，詐騙集團利用這些資料購買iPhone、禮物卡、服飾與化妝品，最終受益者是來自中國的犯罪集團。

華爾街日報14日獨家報導，根據美國國土安全部（DHS）的資料，來自中國的犯罪組織在過去3年內，已利用這類詐騙手法牟利超過10億美元（約306億台幣）。

報導指出，詐騙設局的背後是一個黑市體系，將外國犯罪網絡與大量發送詐騙簡訊的伺服器農場（server farms）連結起來。詐騙者透過釣魚網站蒐集信用卡資訊，接著在美國尋找「零工」，付給他們一小筆費用，讓這些人刷爆被盜刷的卡。

促成詐騙得逞的手法非常巧妙：犯罪分子先在亞洲將被盜的卡號安裝到Google 與Apple的電子錢包（Wallet）中，然後將這些卡分享給美國境內實際消費的人，讓交易發生在地球兩端。

釣魚簡訊如潮般湧來，情況愈演愈烈。過濾行動垃圾訊息的公司Proofpoint表示，上月美國人在1天內就回報創紀錄的33萬則通行費詐騙訊息。通行費詐騙訊息的每月平均量，約為2024年1月的3.5倍。

犯罪集團利用所謂的「SIM卡農場」大量發送簡訊。國土安全調查局（Homeland Security Investigations）助理特別探員帕克斯（Adam Parks）說，1個人在有SIM卡農場的房間裡，就能發送出相當於1000個電話號碼所能發送的簡訊量。海外犯罪集團通常利用遠端操作這些農場，但會在美國雇用零工協助設置。

帕克斯說，這些集團透過「微信」（WeChat）招募零工，並提供操作手冊與即時技術支援。

網路安全公司Unit 221b情報長庫恩（Ben Coon）表示，美國至少有38個農場在運作，至少使用200個SIM卡盒，遍布休士頓、洛杉磯、鳳凰城與邁阿密等城市。庫恩調查時曾在共享辦公空間、毒品窩點與汽車維修廠發現SIM卡農場。

收到通行費詐騙簡訊的消費者會被要求造訪某個網站，並在該處填入姓名、信用卡或銀行資訊以繳費。大多數人都知道應該忽略這類訊息，但只要點擊並在釣魚網站輸入資料，就會落入陷阱。

尋求支付逾期帳款的簡訊，是中國犯罪集團常用的手法，他們藉此從毫無戒心的美國民眾處，取得敏感的信用卡資料。

調查人員說，有些集團使用在Telegram犯罪管道能找到的軟體建立網站。透過這些網站，詐騙者可以監視受害者每一個鍵入的字元，並將相同的資訊輸入到他們另一支手機上的電子錢包中。

釣魚網站要求受害者提交金融機構寄發的一次性密碼（OTP），但這個密碼的目的並非用來支付通行費。犯罪分子會利用該密碼與其他被盜資訊，做為最後一步將受害者的卡片安裝到位於亞洲的行動錢包中。

犯罪分子會在Telegram尋找願意代為購買的美國人。帕克斯表示，在任何1天，詐騙集團會雇用400到500名代付者，支付大約每購買100美元禮物卡給0.12美元左右的報酬。這個手法讓代付者在商店櫃檯用手機感應支付時，看起來就像是在使用自己的信用卡一樣。

有時候代付者會直接購買iPhone、服飾與化妝品等商品，但為了掩蓋蹤跡，他們通常先購買禮物卡，再用禮物卡購買商品並將商品寄回中國。

帕克斯說，「一旦運到中國，就在中國賣掉，那些錢全部都會流向中國的有組織犯罪團體。」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

