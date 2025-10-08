為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    援助加薩遭驅逐 瑞典環保少女控「遭以色列綁架折磨」

    2025/10/08 07:08 即時新聞／綜合報導
    瑞典環保人士童貝里7日聲稱，她和上百名被以色列關押的行動人士在獄中遭受了酷刑。（歐新社）

    瑞典環保人士童貝里7日聲稱，她和上百名被以色列關押的行動人士在獄中遭受了酷刑。（歐新社）

    瑞典知名環保人士童貝里（Greta Thunberg）7日聲稱，她和上百名因嘗試向加薩（Gaza）運送援助物資而被以色列關押的行動人士，在以色列監獄中遭受了酷刑。

    《路透》報導，現年22歲的童貝里已被以色列驅逐，返抵瑞典首都斯德哥爾摩。童貝里在記者會上表示，她和其他人遭到以色列軍隊的「綁架和折磨」（kidnapped and tortured）。

    童貝里近日與數百人登上船隊，試圖突破以色列封鎖線，對飽受戰火摧殘的加薩展開救援。童貝里與船隊中的478名人員6日被關押並驅逐出境。許多人在返回歐洲後，紛紛指控遭到以色列當局的不當對待。

    童貝里拒絕詳細說明，但在被追問時補充，她沒有獲得乾淨的飲用水，其他被關押的行動人士則被剝奪了關鍵藥物。以色列政府指控船隊是為巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）「謀取好處」的宣傳噱頭。

    童貝里說：「我無意分享我遭受的一切，因為我不想讓其成為頭條新聞，諸如『葛蕾塔（Greta）遭受了折磨』，因為這將會模糊焦點。」她並補充，他們的經歷與加薩人民每天的遭遇相比微不足道。

    以色列外交部沒有立即對事件發表回應，但此前一再否認虐待被關押者。以國外交部發言人上週告訴《路透》，「所有被關押者都擁有水、食物和廁所；他們被容許聘請法律顧問，所有合法權利都得到了充分維護」。

    童貝里和其他被關押的行動人士同時抱怨瑞典政府沒有提供足夠的幫助。對此瑞典政府7日在聲明中澄清，已多次建議人們不要前往加薩，但仍向活動人士提供了領事支持，並向以色列強調了善待瑞典公民的重要性。

