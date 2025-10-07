為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    回應川普祝賀！ 高市早苗：將強化美日同盟 推動自由印太

    2025/10/07 14:20 即時新聞／綜合報導
    日本自民黨總裁高市早苗7日表示，很高興收到川普的熱情祝賀，並強調美日合作的重要性。（美聯社資料照）

    美國總統川普6日透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）祝賀日本選出第一位女性首相。對此日本自民黨總裁（黨主席）高市早苗7日表示，很高興收到川普的熱情祝賀，並強調美日合作的重要性。

    高市早苗在社群平台X上強調，「真誠地希望與川普總統共同努力，進一步加強日美同盟、使之更加壯大和繁盛，推動自由開放的印度太平洋地區。」

    高市將在15日經國會指名選舉後，正式成為首相，她預計將於28日和訪日的川普首次舉行領袖會談。川普6日在真實社群上大力肯定高市，稱她「是一位備受尊敬、兼具卓越智慧與堅強意志的人物」。

